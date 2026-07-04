Viabilità, le modifiche della settimana in città

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, il Comune di Lecco segnala in maniera particolare quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro di mercoledì 8 luglio e sabato 11 luglio.

Per allestire il mercato in centro, sabato 11 luglio dalle 5 alle 17 saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Mazzini, dal civico 15 a piazza Garibaldi, nell’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, piazza degli Affari e piazza Garibaldi, il divieto di transito e la sospensione della Ztl (eccetto residenti e attività di carico/scarico) in via Roma, da piazza XX Settembre a via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, da via Cairoli a piazza Garibaldi, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli in transito in Lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell’intersezione con via Sauro, il divieto di sosta con rimozione forzata in due stalli di fronte al civico 7 di Lungolario Isonzo (eccetto carico/scarico massimo 30 minuti) e la sospensione della Ztl di via Sauro; due stalli di sosta saranno inoltre riservati ai veicoli a servizio di persone disabili nello stallo di sosta del bus in Lungolario Isonzo (altezza intersezione via Sauro). Maggiori dettagli nel provvedimento viabilistico disponibile a questo collegamento.

Vi segnaliamo, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità:

via ROVERETO, tratto compreso tra corso Promessi Sposi e via Ala di Trento, divieto di transito per cantieri edili dalle 8.30 del 6 luglio alle 18 del 6 agosto;

via ARLENICO, limite di 30 km/h, divieto di transito veicolare all’altezza civico 8, istituzione doppio senso di marcia solo per residenti nel tratto compreso tra il civico 10 e via Giuseppe Badoni per riparazione perdita idrica dalle 8 alle 18 il 10 luglio.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371