Viabilità. Le modifiche in programma nella prossima settimana

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, segnaliamo in maniera particolare quelle determinate dal pellegrinaggio al santuario di Lourdes di Acquate di martedì 13 maggio per il quale è previsto il divieto di transito dalle 20.30 alle 21.30 e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa, nelle seguenti vie: via Renzo, via Don Rodrigo, via Lucia, via Resegone, via Movedo civico 39, via Montessori, via ai Poggi, via Don Piatti e via Capiloccio. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Vi segnaliamo, inoltre, le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via DELL’ISOLA, altezza civico 30, divieto di transito per un intervento sulla rete gas dalle 8 alle 18 il 12 maggio;

via RENZO TRAMAGLINO, nel tratto compreso tra il civico 19 di piazza della Vittoria e il civico 33 di via R. Tramaglino, divieto di transito per lavorazioni edili dalle 9 alle 12 il 12 maggio;

lungolario PIAVE, altezza civico 14, restringimento per rifacimento allaccio il 12 maggio;

via SAN NICOLÒ, altezza civico 1, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori sulla rete idrica dal 12 al 13 maggio;

via GORIZIA, altezza civico 42, restringimento regolamentato tramite movieri per rinnovo allaccio il 13 maggio;

via RAFFAELLO SANZIO, divieto di transito veicolare all’altezza del civico 5, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto di via Cesare Cantù compreso tra il civico 14 e via Raffaello Sanzio per occupazione suolo pubblico dalle 9 alle 17 il 13 maggio;

via MAGGIORE, divieto di transito all’altezza del civico 16, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione con corso Carlo Alberto e nel tratto compreso tra il civico 18 e l’intersezione con via dei Pescatori per isolamento presa rete gas dalle 8.30 alle 18 il 14 maggio;

vicolo SAN GIACOMO, altezza civico 4, divieto di transito per nuovo allaccio acquedotto dalle 21 del 14 maggio alle 6 del 15 maggio;

strada AGRO SILVO PASTORALE FALGHERA PONTE TENAGLIA, divieto di transito veicolare e pedonale dalle 7 alle 20 dal 14 maggio al 20 giugno;

via GIOVANNI BATTISTA SALA, altezza civico 2, divieto di transito dalle 8 alle 17 il 15 maggio;

località SVIZZERA, altezza via Ramello, restringimento per lavori di rinnovo allacciamento rete gas dal 15 al 16 maggio;

Vi ricordiamo infine che, in occasione della “Belèe de cursa”, in programma questa domenica 11 maggio, sono previste modifiche alla viabilità dettagliate a questo collegamento.