Video. Frammenti d’estate nella visione onirica di Yuri Palma

LECCO – Le onde che si infrangono sugli scogli, una barchetta cullata dalle onde, la tranquillità di un tramonto sul mare. E ancora i boschi, le nostre montagne, una Lecco addormentata vista dall’alto… Una visione onirica quella del regista Yuri Palma che, nel suo nuovo video, racconta alcuni frammenti d’estate.

In un’apparente tranquillità si muovo due figure sognanti: una cammina in un bosco da fiaba e l’altra è sospesa nell’acqua in un’atmosfera senza tempo. La fotografia, come al solito, è eccezionale così come il racconto delle emozioni.