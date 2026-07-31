Vigili del fuoco volontari. Bando regionale da 2 milioni di euro: fondi anche per i distaccamenti lecchesi

Contributi fino a 50mila euro per mezzi, attrezzature e sedi

Giacomo Zamperini: “Quasi un intervento su due in provincia è svolto dai volontari”

LECCO – Regione Lombardia ha pubblicato il bando da 2 milioni di euro destinato alle associazioni che sostengono i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. La misura prevede contributi a fondo perduto fino a 50mila euro per progetto per l’acquisto di mezzi e attrezzature operative e per interventi di manutenzione e riqualificazione delle sedi. Le domande potranno essere presentate dal 31 luglio al 2 ottobre 2026.

Secondo il consigliere regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), il provvedimento dà attuazione all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio regionale durante la discussione del Bilancio 2026, con cui veniva chiesto di destinare nuove risorse a un bando dedicato ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco.

Per la provincia di Lecco il bando rappresenta un’opportunità per le associazioni Amis di Pumpier de Meraa, Amici dei Pompieri di Valmadrera e Corpo Volontari di Polisoccorso Bellano, che sostengono rispettivamente i distaccamenti volontari di Merate, Valmadrera e Bellano.

“Quando abbiamo presentato questo Ordine del Giorno volevamo trasformare un’esigenza del territorio in un impegno concreto della Regione. Oggi quel lavoro produce un risultato reale: due milioni di euro che permetteranno ai distaccamenti volontari di acquistare nuovi mezzi, attrezzature e migliorare le proprie sedi. È una risposta concreta a chi ogni giorno garantisce sicurezza ai cittadini”, afferma Zamperini.

Il consigliere regionale ha inoltre ringraziato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa “per aver dato seguito con rapidità all’impegno assunto dal Consiglio regionale” e ha espresso il proprio riconoscimento ai volontari dei Vigili del Fuoco, definiti “un presidio insostituibile per le nostre comunità”.

A testimoniare il loro ruolo sono anche i numeri. Nel 2025 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco ha effettuato 3.716 interventi di soccorso, di cui 1.740 svolti dai distaccamenti volontari: 940 a Merate, 500 a Valmadrera e 300 a Bellano.

“Quasi un intervento su due, nella nostra provincia, è stato garantito dai distaccamenti volontari. Questo significa che senza di loro il sistema di soccorso sarebbe inevitabilmente più debole. Sostenere queste realtà significa investire nella sicurezza delle persone, soprattutto nei territori più decentrati e montani, dove la rapidità di intervento può fare la differenza. Continueremo a lavorare perché chi dedica il proprio tempo agli altri abbia strumenti sempre più adeguati per svolgere questo servizio fondamentale”, conclude Zamperini.