Villa Locatelli, oltre 690 mila euro per il restauro di copertura e facciate

I lavori sono finalmente iniziati e dureranno circa un anno

La presidente Hofmann: “Qualche disagio ma siamo contenti”

LECCO – Sono iniziati negli scorsi giorni i lavori di restauro e manutenzione della copertura e delle facciate di Villa Locatelli. Un intervento atteso, come sottolineato dalla presidente della Provincia Alessandra Hofmann mercoledì sera durante la conferenza stampa sui visitatori del Sistema Museale provinciale: “Siamo molto contenti anche se per un po’ di tempo avremo qualche disagio nella fruizione degli uffici”.

Oltre 690 mila euro il valore complessivo delle opere, finanziate con fondi della Provincia di Lecco e che dureranno circa un anno (300 i giorni di cantiere stimati). In questi giorni i ponteggi lungo via Volta sono stati rimossi e si partirà proprio da quella parte di facciata.

I lavori prevedono in copertura il rifacimento dell’orditura, elementi sottocoppo e ricollocamento dei coppi e posa in opera di dispositivo anticaduta nonché consolidamento strutturale e posa di coibentazione all’ultimo solaio, la sostituzione serramenti e restauro delle persiane e sostituzione di quelle non recuperabili con adeguamento della ferramenta ai fini della sicurezza, il consolidamento e restauro dell’intonaco delle facciate.

Quindi la pulizia e ripristino dei cornicioni, dei davanzali e degli elementi decorativi in genere, il rifacimento delle colonnine delle balaustre, delle balaustre e parapetti in ferro, il rifacimento dell’impermeabilizzazione dei terrazzi laterali e posa nuova pavimentazione e impermeabilizzazione delle coperture dei corpi accessori.

Si provvederà anche al rifacimento della motorizzazione del cancello in ferro su piazza stazione con riapertura di cancelletto pedonale e alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza.