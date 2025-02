Villa Manzoni, procede la riqualifica: il punto sui lavori

I lavori in corso riguardano diverse aree della villa e delle strutture adiacenti

Villa Manzoni dovrebbe riaprire nel 2026

LECCO – Procedono secondo cronoprogramma i lavori di riqualificazione di Villa Manzoni, chiusa al pubblico dallo scorso luglio e interessata da un importante intervento di restauro e miglioramento strutturale.

L’opera, iniziata nell’autunno del 2024, avrà una durata complessiva di due anni, con un costo totale di 4 milioni di euro, suddiviso in due lotti e finanziato in parte dai fondi del Pnrr.

Attualmente, le operazioni in corso riguardano diverse aree della villa e delle strutture adiacenti: “Per quanto riguarda la copertura – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – sono in fase di posa gli assiti, con la ricostruzione dei lucernari. E’ in corso la posa delle carpenterie per l’installazione della nuova piattaforma elevatrice, che consentirà l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Lato scuderie e rustici si sta formando il piano di posa del vespaio areato, fondamentale prima dell’installazione degli impianti.

Proseguono anche i lavori di rinforzo strutturale, che, come spiegato dall’assessore, consistono nella posa di catene di irrigidimento e i rinforzi ai solai, sia nella villa che nei rustici, oltre agli interventi sulla caldaia dei solai collaboranti. “Particolare attenzione è dedicata alla ricostruzione dei travetti della gronda, in un’ottica di conservazione del valore storico dell’edificio”.

“Il cantiere – conferma Sacchi – sta rispettando i tempi previsti e che la riqualificazione restituirà alla città un patrimonio storico valorizzato e accessibile a tutti”.

La riapertura di Villa Manzoni è prevista per il 2026, quando la storica dimora tornerà ad accogliere cittadini e visitatori, con spazi rinnovati e una maggiore fruibilità.