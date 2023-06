Villa Manzoni, progetti approvati: ora la gara d’appalto per i lavori

I lavori riqualificheranno Villa Manzoni, approvati i progetti

Via libera ai primi due lotti per un totale di 3,8 milioni di euro

LECCO – Sarà pubblicato a giorni il bando di gara per i lavori a Villa Manzoni: il Comune ha approvato in via definitiva i progetti di adeguamento e riqualificazione dello storico edificio dove trascorse la sua giovinezza il maestro della letteratura italiana.

L’intervento prevedeva originariamente un costo complessivo di 5,5 milioni di euro e la realizzazione dell’opera in tre lotti funzionali (rispettivamente da 2,5 mln e 1,2 mln e 1,8 mln).

L’amministrazione comunale ha dato il via libera ai primi due lotti, ora accorpati, la cui progettazione è stata realizzata dallo studio Berlucchi. Costo del quadro economico a 3,88 milioni di euro con un contributo del Pnrr di 2,4 milioni di euro

Gli interventi prevedono un adeguamento alle normative anti-incendio, il restauro delle sale, il consolidamento dei locali sotto-tetto, la riqualificazione dei servizi igienici esistenti e la realizzazione di un nuovo montascale, funzionale all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda i rustici, sarà riqualificato lo spazio eventi e cerimonie delle Scuderie, con la creazione di una zona filtro di collegamento tra la corte dei rustici e i giardini, la realizzazione di uno spazio dedicato alla cucina e al catering e di un angolo ristoro a servizio del polo museale.

Cambierà anche l’assetto dell’occupazione degli spazi, con l’allungamento del percorso museale al primo piano che andrà a comprendere anche le stanze che oggi ospitano alcuni uffici comunali, questi ultimi saranno trasferiti nei locali affittati dal comune al centro Meridiana.

Nel progetto sono previsti anche nuovi servizi igienici, il deposito e il locale tecnico dedicato agli impianti, oltre che gli adeguamenti impiantistici (elettrico e antincendio), la bonifica dell’amianto presente in alcune pavimentazioni dei rustici al primo piano e il restauro delle superfici esterne e delle persiane del corpo nobile.