Villa Ponchielli. Volontari in campo per il rilancio del parco storico

Un gesto collettivo per riscoprire, custodire e valorizzare un luogo caro alla città

Appuntamento a sabato 15 novembre dalle 9 alle 16

LECCO – Il grande successo delle due giornate di apertura del parco e della villa di Maggianico, già appartenuti al compositore Amilcare Ponchielli (fine giugno e inizio ottobre), ha suscitato in numerosi visitatori il desiderio di contribuire concretamente al recupero e alla restituzione di questo prezioso bene alla comunità.

Per rispondere a questa richiesta, le associazioni che hanno affiancato il Comune di Lecco, Assessorato alla Cura della Città e Lavori Pubblici e Assessorato all’Attrattività Territoriale, nella riapertura della villeggiatura ponchielliana (Comunità Pastorale Beato Serafino di Chiuso e Maggianico, comitato organizzatore Spring Run Lecco, Circolo F.lli Figini di Maggianico, Gruppo Alpini “Monte Magnodeno” di Maggianico e Chiuso, Officina Gerenzone APS, Archive’s Heritage, Associazione Giuseppe Bovara – Archivi per Lecco, Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa) propongono una giornata aperta a tutti, dedicata a una semplice attività di pulizia: rimozione dell’erba e dei depositi di terra dal laghetto e dalle vasche delle fontane.

Si tratterà di un gesto simbolico che offrirà ai volontari l’occasione di conoscere meglio il parco e di condividere idee per il suo futuro recupero (e per le prossime iniziative primaverili). La partecipazione è libera e ciascuno potrà scegliere autonomamente quanto tempo dedicare all’attività nell’arco della fascia oraria prevista.

L’appuntamento è per sabato 15 novembre, dalle 9 alle 16 (ritrovo alle 8:45 per i più mattinieri). L’ingresso è previsto dal parcheggio laterale. Il pranzo sarà al sacco, in autonomia. Chi lo desidera può portare con sé i propri attrezzi da lavoro (rastrelli, badili, secchi).

Iscrizione obbligatoria per ragioni assicurative a questo link.