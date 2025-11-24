Violenza di genere, settimana densa di iniziative sul territorio lecchese nell’ambito di STAR

Da oggi (24 novembre) al 2 dicembre una rete di eventi tra scuole, ospedale, associazioni e Comuni per sensibilizzare il territorio

“Unire le voci per non lasciare nessuna donna sola”

LECCO – È a partire da oggi, lunedì 24 novembre, vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che il territorio lecchese entra nel cuore delle iniziative promosse nell’ambito di STAR – Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete, il coordinamento che riunisce centri antiviolenza, Comuni, scuole, ospedali e associazioni in un lavoro quotidiano di sostegno e prevenzione. Una settimana densa, ricca di linguaggi diversi, pensata per parlare alla città e alla provincia con strumenti culturali, simbolici e informativi.

Si comincia oggi a Lecco con l’apertura della mostra fotografica curata da ASST Lecco e allestita nella hall del Presidio Ospedaliero. Una scelta non casuale: l’ospedale come luogo di cura, ma anche di ascolto, diventa spazio in cui attraversare, in silenzio e con consapevolezza, le storie e i volti delle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza. La mostra resterà aperta fino al 30 novembre, offrendo a chi entra in ospedale un’occasione di riflessione immediata e potente.

Il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è il giorno più intenso e articolato. La mattina, in Sala Ticozzi, le studentesse e gli studenti diventano protagonisti con Scuole connesse: podcast, letture, interviste, video, musica e cinema si intrecciano in un evento che mette al centro la voce delle nuove generazioni. L’incontro è trasmesso in diretta streaming, con l’intento di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Sempre il 25, il Soroptimist Club Lecco inaugura in Questura una nuova Stanza tutta per sé, spazio dedicato all’accoglienza protetta delle donne che decidono di denunciare.

Un gesto concreto, che parla di sicurezza, rispetto e accoglienza.

A seguire, arriva il momento simbolico di “Illuminiamo Una stanza tutta per sé”: la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura si accendono di luce arancione, colore della campagna internazionale Orange the World contro la violenza sulle donne. Nelle farmacie aderenti saranno distribuiti i sacchetti che riportano il numero verde 1522, un messaggio visibile e immediato per chiunque abbia bisogno di aiuto.

In serata, la lotta alla violenza passa ancora una volta attraverso il linguaggio del teatro: alla Sala Don Ticozzi, Telefono Donna Lecco porta in scena Barbablù 2.0, una rilettura moderna e necessaria di un classico che parla di paura, potere e libertà.

Il giorno successivo, sempre a Lecco, la compagnia La Pulce propone Ti amo da morire, una mattinata di letture che affrontano il tema della violenza di coppia e della dipendenza affettiva. All’incontro interviene la psicologa psicoterapeuta Francesca Macchi, offrendo strumenti utili per leggere, riconoscere e prevenire comportamenti abusanti.

Il 28 novembre è una giornata che unisce emozione e confronto. A Olgiate Molgora, il coro Wildflowers porta sul palco Canto a las mujeres, un concerto che dà voce – letteralmente – alle storie e alla forza delle donne. A Lecco, invece, torna l’iniziativa Ne parliamo a cena: una serata al Lecco Hostel in cui uomini e donne si raccontano, dialogano e condividono riflessioni attorno a un menù fisso, trasformando il momento conviviale in un’occasione preziosa per parlare davvero di ciò che spesso resta taciuto.

Il 29 novembre Lecco ospita Le Clementine Antiviolenza, iniziativa promossa dal Soroptimist Club per sostenere il centro antiviolenza Telefono Donna Lecco. Un gesto semplice ma concreto, che trasforma un acquisto quotidiano in un contributo diretto ai servizi di aiuto.

La stessa mattina, a Montevecchia, va in scena C’è chi dice no, un corso gratuito di autodifesa con il judoka e agente di polizia locale Lorenzo Gentile: un’iniziativa che non intende sostituirsi alla prevenzione culturale, ma che offre alle partecipanti strumenti utili di consapevolezza e sicurezza personale.

Il percorso si conclude il 2 dicembre al CFPA Casargo, con Insieme contro la violenza sulle donne: testimonianze, confronto e una cena condivisa su prenotazione. Una serata pensata per unire comunità, formazione e ascolto attorno a un tema che riguarda tutti.

Dal 24 novembre al 2 dicembre, la provincia di Lecco dimostra che la lotta alla violenza sulle donne non è un appuntamento episodico, ma un impegno diffuso, plurale e quotidiano.

Mostre, luci, parole, musica, formazione, scuola, teatro, solidarietà: ogni iniziativa aggiunge un tassello a un percorso che ha un obiettivo chiaro e condiviso: rendere visibile la violenza, dare strumenti per contrastarla, e dire alle donne – con i fatti, prima che con le parole – che non sono sole.