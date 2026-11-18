Dal 23 al 29 novembre torna l’(H) Open Week di Fondazione Onda ETS

In programma un convegno per gli operatori e una campagna di sensibilizzazione

LECCO – La violenza contro le donne non è soltanto un’emergenza sociale, ma anche una questione culturale e sanitaria che richiede risposte concrete, prevenzione e collaborazione tra istituzioni. È con questo obiettivo che anche l’ASST di Lecco aderisce alla sesta edizione dell’(H) Open Week contro la violenza sulle donne, promossa da Fondazione Onda ETS dal 23 al 29 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I numeri restituiscono la dimensione di un fenomeno ancora profondamente radicato. Secondo le ultime stime Istat, sono circa 6 milioni e 400 mila le donne tra i 16 e i 75 anni che, a partire dai 16 anni, hanno subito almeno un episodio di violenza fisica o sessuale: il 31,9% della popolazione femminile considerata. A questo dato si aggiunge il 17,9% delle donne tra i 16 e i 70 anni che ha vissuto forme di violenza psicologica all’interno della relazione di coppia.

Un problema che non conosce distinzioni sociali, economiche o culturali e che rende necessario intervenire non soltanto quando la violenza si è già verificata, ma anche attraverso la prevenzione e il riconoscimento dei comportamenti che possono alimentarla.

Per tutta la settimana, l’ASST di Lecco promuoverà iniziative di sensibilizzazione e formazione. Il primo appuntamento è in programma lunedì 23 novembre, dalle 9 alle 13, nell’Aula Magna dell’azienda sanitaria, dove si terrà il convegno “Oltre il silenzio: strumenti concreti contro la violenza di genere”.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento degli strumenti necessari per riconoscere, comprendere e contrastare i pregiudizi culturali che alimentano la violenza. L’obiettivo è fornire agli operatori competenze utili a contribuire alla diffusione di una cultura basata sul rispetto, sulla parità e sull’inclusione.

Il convegno è riservato ai dipendenti dell’ASST di Lecco e ai componenti della Rete STAR. Gli iscritti esterni potranno aderire attraverso la piattaforma formazione.sigmapaghe.com.

Accanto alla formazione, dal 23 al 29 novembre sarà attivata anche una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e agli operatori, attraverso la diffusione di materiale informativo a carattere scientifico.

A sottolineare l’importanza di un intervento che unisca protezione e prevenzione è Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS. “I dati sulla violenza contro le donne sono allarmanti, soprattutto tra le più giovani: in dieci anni, la percentuale di ragazze tra i 16 e i 24 anni che hanno subito violenza sessuale è passata dal 17,7% al 30,8%”.

Un aumento che, secondo Merzagora, impone di agire su due fronti: “Da un lato, offrire alle donne che subiscono violenza strumenti concreti per chiedere aiuto e accedere a percorsi di protezione; dall’altro, investire nella prevenzione, a partire dalle scuole, per aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere i primi segnali di sopraffazione nelle relazioni”.

La presidente richiama anche il ruolo della settimana di iniziative e della campagna educativa Strappi, dedicata alle nuove generazioni: “È in questa direzione che si muovono la nostra (H) Open Week, che rafforza la collaborazione tra ospedali e centri antiviolenza, e la campagna educativa Strappi”.

Sulla necessità di un impegno condiviso interviene anche Marco Trivelli, direttore generale dell’ASST di Lecco: “La violenza contro le donne rappresenta una grave violazione dei diritti della persona e un problema sociale, culturale e sanitario che richiede un impegno costante e condiviso”.

“Come ASST di Lecco siamo chiamati non solo a garantire accoglienza, cura e protezione alle vittime, ma anche a promuovere una cultura del rispetto e della parità, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione rivolte agli operatori e alla comunità”, conclude Trivelli.

Una settimana, dunque, che punta a rafforzare il legame tra strutture sanitarie, rete territoriale e centri antiviolenza, affiancando alla presa in carico delle vittime un lavoro di sensibilizzazione rivolto all’intera comunità.

IL PROGRAMMA