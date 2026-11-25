L’iniziativa di Regione Lombardia e FIJLKAM coinvolge 200 palestre dal 23 al 29 novembre

Nel territorio lecchese aderiscono quattro società sportive tra Merate, Oggiono, Lecco e Sirone

LECCO – Anche il territorio lecchese scende in campo contro la violenza sulle donne attraverso lo sport. Sono quattro le società della provincia che hanno aderito a “Io non sto ferma: imparo a difendermi”, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia in collaborazione con la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), che coinvolge complessivamente 200 palestre lombarde.

Dal 23 al 29 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le società sportive aderenti aprono gratuitamente le proprie strutture alle donne, proponendo lezioni di arti marziali, autodifesa e momenti di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Nel Lecchese partecipano quattro realtà, ciascuna con una disciplina specifica: la A.S.D. Cultural Chinese Art Academy di Merate, per la lotta; la AS Dilettantistica Fighting Concept di Oggiono, per il Brazilian Jiu Jitsu; l’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Samurai di Lecco, per il judo; e la Do Yu Kai Karate Carugo-Albiate Sirone, per il karate.

L’obiettivo è avvicinare le donne alla pratica delle arti marziali, offrendo strumenti utili per la difesa personale e, allo stesso tempo, occasioni per sviluppare maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità.

Il progetto nasce da un accordo tra Regione Lombardia e FIJLKAM, sostenuto con un contributo regionale di 40mila euro. L’intesa punta a valorizzare le discipline marziali non soltanto sul piano sportivo, ma anche come strumenti educativi e sociali, capaci di promuovere inclusione, rispetto delle regole, crescita personale e prevenzione del disagio.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani: “Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, che offre alle donne non solo strumenti utili per la difesa personale, ma anche una maggiore consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità”.

L’autodifesa, ha aggiunto Picchi, “non riguarda soltanto l’apprendimento di tecniche specifiche, ma rappresenta un percorso di acquisizione di fiducia e sicurezza”. Attraverso judo, karate, lotta e le altre discipline marziali, l’intento è contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della prevenzione, offrendo occasioni concrete di crescita personale, pratiche di difesa e autostima.

Durante la settimana sono previsti anche incontri e iniziative speciali con professionisti esperti di difesa personale e delle dinamiche legate alle aggressioni violente.

Il progetto non si esaurirà con l’Open Week. La collaborazione tra Regione Lombardia e FIJLKAM proseguirà infatti nel corso dell’anno scolastico 2026/2027, con lo sviluppo di percorsi dedicati alle scuole lombarde e un’attenzione particolare ai contesti caratterizzati da fragilità sociale.

Le società sportive aderenti all’iniziativa sono consultabili sul sito della FIJLKAM Lombardia.