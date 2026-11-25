Presentato in Consiglio regionale il bilancio delle politiche di contrasto

Il nuovo Piano quadriennale 2026-2029 punta sull’autonomia delle donne attraverso sostegno abitativo, lavorativo, psicologico e legale

LECCO – La lotta alla violenza contro le donne passa dal rafforzamento della rete territoriale, dal sostegno economico alle vittime e da nuovi strumenti di prevenzione. Regione Lombardia ha destinato complessivamente quasi 25 milioni di euro alla programmazione 2024-2025 e rilancia gli interventi con il nuovo Piano quadriennale 2026-2029. A fare il punto sulle politiche regionali è stata l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, intervenuta in Consiglio regionale per presentare l’informativa annuale e i dati aggiornati sul fenomeno.

Tra gli elementi emersi, l’aumento delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza lombardi: 8.818 nel 2025, contro le 6.342 del 2024, con una crescita di 2.476 persone, pari a circa il 39%. Un dato che, secondo l’assessore, non deve essere interpretato automaticamente come un aumento della violenza, ma anche come il possibile segnale di una maggiore consapevolezza e conoscenza dei servizi disponibili.

“Anche l’aumento delle donne prese in carico dai Centri Antiviolenza merita una lettura attenta. Non significa necessariamente che la violenza sia aumentata: può rappresentare anche il segnale di una maggiore consapevolezza, di una più ampia conoscenza dei servizi e del fatto che sempre più donne trovano il coraggio di rompere il silenzio e chiedere aiuto”, ha spiegato Lucchini.

I numeri della violenza in Lombardia

Il quadro presentato in Consiglio regionale restituisce una situazione che continua a richiedere attenzione. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, tra gennaio e settembre 2026 in Italia sono stati registrati 215 omicidi, con 52 vittime donne. Di queste, 43 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e 23 dal partner o dall’ex partner. Quindici casi sono stati classificati espressamente come femminicidi secondo la nuova normativa entrata in vigore nel dicembre 2025.

In Lombardia, nello stesso periodo, gli omicidi volontari sono stati 27, con due vittime donne. Uno dei due casi, avvenuto nel Bergamasco, è stato classificato come femminicidio.

Sul fronte degli altri reati riconducibili alla violenza di genere, il dossier del Viminale registra in Lombardia 6.481 reati: 3.310 maltrattamenti contro familiari e conviventi e 1.673 atti persecutori, che insieme rappresentano il 76,9% del totale. Le persone denunciate o arrestate sono state 6.936, di cui 2.183 riferite a presunti autori stranieri.

I dati ISTAT relativi alle donne accolte dai Centri Antiviolenza nel 2025 evidenziano che il 66% ha cittadinanza italiana. Le fasce d’età maggiormente rappresentate sono quelle tra i 35 e i 44 anni, tra i 45 e i 54 e tra i 25 e i 34 anni. Il 42,9% delle donne ha un’occupazione stabile, mentre il 17,7% è disoccupata. Sul fronte dell’istruzione, il 33,4% possiede un diploma di scuola secondaria superiore e il 15,2% una laurea.

Particolare attenzione riguarda anche le donne con disabilità: tra quelle prese in carico, 514 hanno segnalato una difficoltà intellettiva, 78 una difficoltà motoria e 24 una difficoltà sensoriale.

La violenza psicologica, che rappresenta il 30,7% dei casi rilevati, e quella fisica, pari al 22,6%, sono le forme più frequenti. Seguono minacce, violenza economica e stalking. Nel 74,4% delle situazioni l’autore è il partner o l’ex partner. Nel 33,6% dei casi la violenza dura da oltre cinque anni, mentre il 12,9% delle donne dichiara di averla subita durante la gravidanza.

A destare particolare preoccupazione è anche il coinvolgimento dei figli: nel 38,8% delle situazioni hanno assistito agli episodi di violenza, mentre nel 9,9% ne sono stati vittime dirette. Il 42,6% delle donne dichiara inoltre di temere per la propria vita o per quella dei figli.

La rete territoriale e gli investimenti

La rete regionale conta oggi 27 reti territoriali antiviolenza, con il coinvolgimento dei Comuni capofila, 60 Centri Antiviolenza e 182 Case Rifugio iscritte all’Albo regionale.

Per il Programma 2026-2028 sono state programmate risorse per oltre 10,2 milioni di euro: circa 4,1 milioni destinati ai Centri Antiviolenza e oltre 6 milioni alle Case Rifugio. A queste somme si aggiungeranno 9,6 milioni di provenienza nazionale, previsti dal riparto disposto con decreto del 2 novembre 2026, oltre a ulteriori stanziamenti regionali.

Nel corso del 2026 è proseguita anche l’attuazione della programmazione precedente, 2024-2025, alla quale la Regione ha destinato complessivamente quasi 25 milioni di euro.

Tra gli interventi principali figura Ri-Parto, la misura dedicata al reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. Sono stati finanziati tutti i 28 progetti ammessi, grazie a una dotazione portata a circa 4 milioni di euro. Per la seconda edizione è stato inoltre stanziato un ulteriore milione.

Sul fronte abitativo, Una casa per ricominciare mette a disposizione 3 milioni di euro per favorire percorsi di autonomia. La misura, che amplia il coinvolgimento oltre agli alloggi ALER anche agli enti pubblici, al Terzo settore e agli enti religiosi, ha già raccolto 173 richieste da parte delle donne.

Previsti quasi 11 milioni di euro, tra risorse regionali e nazionali, anche per Vicini ad ogni donna, il programma rivolto alle donne con disabilità. L’obiettivo è rafforzare il collegamento tra rete antiviolenza, servizi sociali, sanitari e sociosanitari, associazioni e ordini professionali, superando le barriere che ostacolano l’accesso ai servizi.

Più sostegno agli orfani di femminicidio

Tra le novità più significative c’è il potenziamento della misura Con te in Lombardia, dedicata agli orfani di femminicidio e di crimini domestici. La Regione ha stanziato 2 milioni di euro, di cui un milione di risorse regionali per il 2027, e ha quadruplicato il contributo individuale: si passa da 5.000 a 20.000 euro per ciascun orfano.

Il sostegno sarà inserito in un progetto individuale definito dai servizi sociali, per accompagnare bambini e ragazzi nella costruzione del proprio futuro senza dover attendere la sentenza definitiva.

Proseguono anche gli interventi in ambito sanitario e legale. Per la terza edizione di ASSTinRete, il progetto che rafforza l’integrazione tra sistema sanitario e Centri Antiviolenza, sono stati previsti 1,5 milioni di euro. I criteri del nuovo bando sono stati approvati il 9 novembre, mentre la pubblicazione è attesa entro la fine dell’anno.

Nel 2026 è stato inoltre rifinanziato con altri 300.000 euro il Fondo regionale per il gratuito patrocinio, realizzato in collaborazione con gli Ordini forensi lombardi. È in corso una modifica della normativa regionale per rendere strutturale il Fondo ed estendere la tutela anche agli orfani di femminicidio e di crimini domestici.

Scuole e farmacie, la prevenzione passa dalla sensibilizzazione

Una parte degli investimenti riguarda anche la formazione e la prevenzione. Per la quinta edizione del bando rivolto alle università lombarde sono stati stanziati 244.110 euro, che hanno permesso di finanziare tutti gli 11 progetti presentati da 9 atenei. Altri 490.000 euro sono stati destinati al progetto “A scuola contro la violenza sulle donne”, realizzato con l’Ufficio Scolastico Regionale per il triennio 2025/2026-2027/2028.

Per la formazione degli operatori sono stati previsti 863.400 euro, cui si aggiungeranno 431.700 euro di risorse nazionali. Alle attività di informazione e sensibilizzazione promosse dalle associazioni femminili sono stati destinati 820.949,50 euro, con ulteriori 137.424 euro previsti nel 2027.

In occasione del 25 novembre, la Regione promuove inoltre un’iniziativa rivolta a circa 800 studenti delle scuole superiori, all’Auditorium Testori e alla Sala Biagi di Palazzo Lombardia. In programma performance teatrali, momenti di confronto con professioniste dell’Ordine degli Psicologi e un flash mob in piazza Duca d’Aosta.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare la campagna Signal for Help, realizzata in collaborazione con Federfarma Lombardia. Si tratta del gesto internazionale che permette a una donna in difficoltà di chiedere aiuto attraverso un semplice segnale silenzioso della mano. L’iniziativa punta a diffonderne la conoscenza e a valorizzare le farmacie come presìdi di prossimità e luoghi sicuri ai quali potersi rivolgere.

Alla presentazione della campagna a Palazzo Pirelli, insieme a Lucchini, sono intervenute Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, Martina Sassoli, consigliera regionale, e Chiara Marita, content creator impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.

“Finché ci saranno donne costrette a vivere nella paura, il nostro impegno non potrà diminuire. Continueremo a investire nella prevenzione, nella protezione e nell’autonomia, insieme ai Comuni, ai Centri Antiviolenza, alle Case Rifugio e a tutti gli operatori del territorio”, ha concluso Lucchini. “Il messaggio ‘Non sei da sola’ non deve restare uno slogan, ma diventare una certezza concreta per ogni donna”.