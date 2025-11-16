Virginio Brivio verso la presidenza di Girasole: scelta condivisa, Gattinoni conferma

Le elezioni si terranno martedì 18 novembre

Gattinoni: “Brivio profilo ideale per coniugare competenze amministrative e sociali e rafforzare l’impresa”

LECCO – Martedì prossimo negli spazi de La Piccola Urban Center i Comuni soci dell’Impresa Sociale Girasole dell’Ambito di Lecco (circa 30 amministrazioni impegnate nella co-progettazione pubblico–privato dei servizi sociali) si riuniranno per designare il nuovo presidente che guiderà l’ente nel prossimo triennio. Un passaggio cruciale per un sistema che rappresenta uno dei pilastri della rete socio–assistenziale del territorio.

Secondo le indiscrezioni raccolte da LeccoNotizie.com, tra i nomi in campo, quello che ha trovato una condivisione trasversale è Virginio Brivio, già Sindaco di Lecco e Presidente della Provincia, figura con una lunga esperienza nella gestione delle politiche sociali, sociosanitarie e nel dialogo con il Terzo settore. La proposta arriverebbe proprio dal primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni, che ha condiviso il percorso con gli altri sindaci del territorio, tra cui Cesare Colombo (Valmadrera), Chiara Narciso (Oggiono) e Marco Passoni (Olginate).

Secondo quanto emerso, la candidatura di Brivio è stata approfondita nelle scorse settimane all’interno dei poli territoriali, raccogliendo un consenso ampio e trasversale. La scelta arriva in un momento delicato, perché il nuovo mandato coinciderà con l’avvio della nuova gara per l’erogazione dei servizi dell’Ambito, un elemento strategico per il rafforzamento e la coesione della rete sociale sul territorio lecchese.

Interpellato sulle indiscrezioni, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni conferma apertamente: “Ho ritenuto, unitamente a diversi altri Sindaci del territorio, di proporre Virginio Brivio, ritenuto il profilo ideale per coniugare competenze amministrative e sociali e rafforzare l’impresa. Il suo valore aggiunto sta nella capacità di dialogo con il Terzo settore e di sviluppare modelli relazionali e collaborativi nel campo dei servizi sociali. L’obiettivo è far evolvere il modello Girasole, mantenendo coerenza con la sua storia e ampliando le possibilità della co-progettazione con il Terzo settore anche in nuovi ambiti. Ora ovviamente si attende il voto di martedì”.

Gattinoni ha aggiunto: “Approfitto di questo spazio per anticipare i ringraziamenti al CdA uscente, in particolare al Presidente Carlo Colombo (già Sindaco di Annone Brianza) per il lavoro svolto con passione e attenzione”.

Il voto di martedì designerà ufficialmente il nuovo presidente, ma il percorso condiviso tra amministratori e territori sembra aver già delineato con chiarezza la direzione.