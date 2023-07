Visite guidate al cantiere del Teatro della Società durante la notte bianca lecchese

L’appuntamento è per sabato 15 luglio dalle 21 alle 23

LECCO – A fronte della grande risposta dei lecchesi durante il primo weekend di visite guidate, promosse sabato 24 e domenica 25 giugno in concomitanza con il lancio della campagna di fundraising dedicata, il cantiere del Teatro della Società di Lecco torna a essere per qualche ora accessibile a chiunque voglia scoprirlo, e lo fa in occasione della Notte Bianca di Lecco.

Sabato 15 luglio a partire dalle 21 e fino alle 23 sarà infatti ancora possibile visitare il cuore dell’edificio ottocentesco di piazza Garibaldi, a conclusione del primo dei due lotti di interventi di recupero che lo restituiranno alla collettività.

Così gli assessori al Patrimonio Maria Sacchi e alla Cultura Simona Piazza: “Un’altra opportunità, stavolta serale, per conoscere il Teatro della Società dopo la fine dei lavori del primo lotto. Parliamo della possibilità di visitare luoghi altrimenti inaccessibili al pubblico e l’anteprima delle decorazioni ottocentesche che si andranno a scoprire con i prossimi lavori. Il teatro si apre e si mostra alla comunità quale luogo di cultura per tutti, oltre che patrimonio importante per la città di Lecco. Un’ulteriore occasione per i nostri cittadini di riavvicinarsi al polo culturale per eccellenza della nostra città con l’obiettivo, grazie al contributo di tutti tramite la raccolta fondi, di riportare presto in scena lo spettacolo”.

Ciascuna visita guidata dura 45 minuti e parte ogni 30 minuti con un gruppo di 25 persone. Per partecipare è necessario prenotare uno degli slot disponibili a questo collegamento. Maggiori informazioni sul sito www.teatrosocietalecco.it.