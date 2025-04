“Vite di fabbrica”, il 30 aprile il documentario a Palazzo delle Paure

Sindacato pensionati italiani della Cgil di Lecco in collaborazione con il Simul

“Attraverso le esperienze vissute dai protagonisti, il racconto della vita degli operai in alcune importanti fabbriche lecchesi”

LECCO – In occasione dei festeggiamenti per il 1° maggio sarà presentato mercoledì 30 aprile alle 16.30 a Palazzo delle Paure il documentario “Vite di Fabbrica”, realizzato dal Sindacato pensionati italiani della Cgil di Lecco in collaborazione con il Simul del Comune di Lecco, con interviste di Angelo De Battista, approfondimenti di Vanni Galli e montaggio di Federico Videtta.

Alcuni importanti stabilimenti industriali del territorio, tra cui Badoni, Acciaierie del Caleotto, Forni Impianti, Sae e File, hanno contraddistinto per anni il tessuto urbanistico e la struttura socioeconomica della città di Lecco e il filmato ricostruisce le condizioni di vita e di lavoro in queste grandi aziende lecchesi del secondo dopoguerra, attraverso un racconto/intervista di un campione di lavoratori a partire dagli anni dal boom economico, fino alla deindustrializzazione del decennio 1990/2000.

Alla presentazione interverranno la vicesindaca di Lecco, assessora alla Cultura, Simona Piazza, il segretario generale Spi Cgil Lombardia Daniele Gazzoli, il segretario generale Cgil Lecco Diego Riva, la segretaria Generale Spi Cgil Lecco Pinuccia Cogliardi, e il direttore del Simul Mauro Rossetto, mentre a seguire sarà possibile recarsi, con un bus navetta, a palazzo Belgiojoso, per l’inaugurazione del nuovo allestimento del totem audiovisivo nella Sala dell’Industria lecchese del Museo Storico, accompagnata da una visita guidata del suo percorso espositivo, nel quale verrà inserito in modo permanente anche il documentario “Vite di Fabbrica”. Questo spazio raccoglie già il documentario di Sofia Badoni, sulle origini dell’industria lecchese lungo il torrente Gerenzone, e spezzoni di famosi film italiani e stranieri, da Metropolis di F. Lang (1927) a La stella che non c’è di L. Castellitto (2006). L’intero corpus di documenti audiovisivi raccolte durante la ricerca resterà, invece, a disposizione degli studiosi nel Polo archivistico del Simul e nell’Archivio storico della Cgil.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Un progetto realizzato dal Sindacato Pensionati Italiani della Cgil di Lecco (Spi-Cgil Lecco) in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese (Simul), che attraverso le esperienze vissute dai protagonisti racconta la vita degli operai in alcune importanti fabbriche lecchesi. Il documentario sarà poi fruibile attraverso il totem promosso dal Rotary e presente a Palazzo Belgioioso, già dedicato alla storia industriale lecchese, patrimonio culturale del nostro territorio da preservare e valorizzare. Non solo archeologia industriale dunque, ma anche e soprattutto memoria e storia di un tessuto sociale, di un intero territorio, che per tanti anni ne ha plasmato il contesto sociale e culturale, economico e produttivo”.

“Un ringraziamento – aggiunge la segretaria Generale Spi Cgil Lecco Pinuccia Cogliardi – a chi ha contribuito alla realizzazione del video e un grazie particolare agli ex dipendenti che hanno condiviso con noi il racconto delle proprie esperienze di giovani lavoratrici e lavoratori nel Dopoguerra. Le loro testimonianze hanno permesso di fermare e di conservare il ricordo di un periodo significativo della storia industriale lecchese. Un’epoca che può offrire spunti di riflessione sui profondi cambiamenti avvenuti nel corso degli anni e sulle conquiste sindacali raggiunte in nome di quei diritti che ancora oggi sono alla base della nostra società. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale e al Sistema museale urbano lecchese per la collaborazione e per il riconoscimento attribuito al nostro progetto”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, maggiori informazioni QUI.