“Viva la natura”. Il WWF Lecco invita i bambini a Villa Bertarelli

Attività all’aria aperta, giochi creativi e scoperta della natura per i bambini delle primarie

L’evento si svolgerà sabato 11 ottobre

LECCO – Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento dedicato ai bambini delle scuole primarie, promosso da WWF Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro. L’evento si svolgerà nel suggestivo scenario di Villa Bertarelli a Galbiate, nel pomeriggio di sabato 11 ottobre.

La proposta, intitolata “Viva la natura”, è rivolta quest’anno ai bambini nati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per un pomeriggio all’insegna del gioco, del disegno e della creatività.

I piccoli partecipanti saranno coinvolti in attività pensate per stimolare la loro curiosità e affinare la percezione dell’ambiente naturale che li circonda, sempre in un clima di divertimento e scoperta. Immancabile, e sempre molto apprezzata, la golosa merenda offerta dall’Azienda Agricola Conca Sandra di Perledo.

Per tutti i partecipanti sono previsti attestato di partecipazione, gadget e premi a sorpresa. L’evento è a numero chiuso, con un massimo di 24 bambini. Le iscrizioni sono già aperte sulla pagina dedicata del sito WWF Lecco: wwf.lecco.it/eb-25.