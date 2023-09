‘Vivere in condominio, casi e risposte pratiche’, i notai di Como e Lecco presentano la guida

L’evento si terrà il prossimo 4 ottobre presso lo Sheraton Lake Como Hotel a Como

La guida nata “con la volontà di fare il punto sulla situazione attuale e sulla giurisprudenza che si è sviluppata nel tempo”

LECCO – Oltre 45 milioni di italiani vivono in una casa in condominio (fonte Anaci). Il che significa accedere a spazi e servizi comuni con obblighi da rispettare e spese da dividere. Molto spesso la mancata conoscenza dei reciproci diritti e dei doveri può portare a gravi contrasti che possono sfociare in cause legali.

Per offrire un orientamento ai cittadini in cerca di informazioni sicure, il Consiglio Notarile di Como e Lecco presenterà a Como, il prossimo 4 ottobre, alle ore 15.00, presso lo Sheraton Lake Como Hotel, la Guida “Vivere in Condominio – Casi e risposte pratiche”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme ad ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, Unione Nazionale Consumatori).

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge che ha profondamente riformato la disciplina condominiale (legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore a giugno 2013), nasce questa Guida con la volontà di fare il punto sulla situazione attuale e sulla giurisprudenza che si è sviluppata nel tempo, nel tentativo di offrire una informazione completa, ma anche risposte ai casi pratici più diffusi.

L’incontro – moderato dalla Consigliera Nazionale del Notariato Alessandra Mascellaro, responsabile dei rapporti con le Associazioni dei Consumatori e che ha curato la redazione della Guida – verrà aperto con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Notarile di Como e Lecco Massimo Sottocornola, del Consigliere della Cassa Nazionale del Notariato Mario Mele, del Presidente del Comitato Regionale Notarile Lombardo Enrico Sironi e della Presidente del Tribunale di Como Paola Parlati.

I notai Matteo Bullone e Simone Parravicini indicheranno gli accorgimenti da adottare in occasione della compravendita di un immobile facente parte di un condominio; infatti, è proprio in tale situazione che si esplica la funzione di giustizia preventiva del notaio. È importante sin dal momento dell’acquisto accertare i diritti e gli obblighi che discendono dai rapporti condominiali. In concreto il notaio può contribuire a evitare l’insorgere di controversie, per esempio, nei contratti preliminari che hanno per oggetto beni immobili in condominio, in relazione alla regolamentazione delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, nel periodo compreso tra la sottoscrizione del contratto preliminare e quella del definitivo; in sede di circolazione degli immobili, in relazione alla verifica della regolarità dei versamenti delle spese condominiali da parte del venditore; al momento della costituzione del condominio, poiché la presunzione di condominialità degli enti comuni (art. 1117 c.c.) può essere superata con l’inserimento negli atti notarili di specifiche clausole.

Sono inoltre previsti gli interventi dell’avv. Alessandro Maria Colombo, componente del Comitato scientifico di ANACI sezione di Como, e l’avv. Matteo Notaro, referente di ADUSBEF per la provincia di Lecco, che illustreranno le regole di funzionamento del condominio e dell’assemblea, i compiti dell’amministratore di condominio, nonché l’utilizzo delle parti comuni.

L’incontro sarà trasmesso live sulla pagina Facebook @NotaiComoLecco.

La Guida Vivere in condominio è scaricabile dal sito del Notariato: notariato.it/it/trova-guide.

Per maggiori informazioni:

Consiglio Notarile di Como e Lecco

Tel. 393 7583196

Email: consigliocomo@notariato.it