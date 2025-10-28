‘Voglia di sport’, 15 domande pervenute, il Comune aumenta la dotazione a 35 mila euro

“Voglia di Sport 2025” punta a favorire l’attività motoria tra i giovani e a promuovere progetti sportivi inclusivi proposti dalle associazioni sportive dilettantistiche

LECCO – Buone notizie per le associazioni sportive lecchesi: il fondo del bando “Voglia di Sport 2025” cresce da 20 mila a 35 mila euro. L’ampliamento è stato deciso dal Comune di Lecco ed inserito nella variazione di bilancio discusso lunedì sera, per rispondere al numero e alla qualità dei progetti pervenuti. La novità è emersa durante l’ultima seduta del consiglio comunale, in seguito a una domanda d’attualità presentata dalla consigliera Lorella Cesana (Lecco Ideale).

A rispondere è stato l’assessore allo Sport Emanuele Torri, che ha fatto il punto sullo stato del bando: “L’iter non si è ancora concluso – ha spiegato – ad oggi abbiamo ricevuto 15 domande da parte di associazioni sportive della città“. Le proposte, ha aggiunto Torri, si articolano in tre tipologie di progetti, tutte accomunate dalla promozione dell’attività sportiva e dell’inclusione, con il coinvolgimento di diverse scuole del territorio.

“L’Ufficio Sport sta valutando le richieste – ha aggiunto – e, vista la qualità dei progetti presentati, abbiamo scelto di aumentare la dotazione economica fino a 35 mila euro, così da poter sostenere il maggior numero possibile di iniziative”.

Lanciato lo scorso agosto, “Voglia di Sport 2025” punta a favorire l’attività motoria tra i giovani e a promuovere progetti sportivi inclusivi proposti dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) della città. Il bando finanzia attività da svolgere nel periodo settembre–dicembre 2025, con un contributo comunale che può coprire fino al 75% delle spese ammissibili. Sono previsti rimborsi per affitti, istruttori qualificati, attrezzature, consulenze e attività progettuali, con particolare attenzione ai ragazzi fragili e alle collaborazioni con le scuole.

Come annunciato, sono già quindici le associazioni che hanno risposto all’avviso pubblico.

L’ampliamento del fondo rappresenta un segnale importante per il mondo sportivo locale, che da tempo chiede più risorse e stabilità per portare avanti progetti di valore sociale.