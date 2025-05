Weekend senza treni tra Lecco e Colico: le ‘prove generali’ in vista dell’estate

Il servizio ferroviario sarà sostituito con dei bus

I treni saranno sospesi anche il fine settimana del 6, 7 e 8 giugno

ABBADIA LARIANA – Nel fine settimana andranno ‘in scena’ le ‘prove generali’ dell’estate senza treni. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, infatti, è stata disposta l’interruzione della linea ferroviaria fra Lecco e Colico da venerdì 23 a domenica 25 maggio. Per compensare l’assenza dei treni è previsto un servizio di bus sostitutivi.

Come detto, il fine settimana senza treni sulla tratta costituirà un vero e proprio banco di prova in vista dell’estate: dal 15 giugno al 15 settembre, infatti, tra Lecco e Colico (e la Valtellina) il servizio ferroviario sarà sospeso per consentire importanti lavori di manutenzione da parte di Rfi lungo la linea. I treni mancanti saranno compensati da un servizio di autobus: 72 quelli che viaggeranno tra Lecco, l’alto lago e la Valtellina.

Ecco il programma dei bus sostitutivi in servizio questo fine settimana (QUI LE TABELLE CON GLI ORARI):

LInea RE8 (Tirano-Sondrio-Lecco-Milano)

I treni della linea RE8 (Tirano-Sondrio-Lecco-Milano) circolano regolarmente tra Milano Centrale e Lecco e tra Colico e Tirano (ma con orario e numerazione diversi);

Sono sostituiti con bus nella tratta Lecco-Colico.

Linea R13 (Lecco-Colico-Sondrio)

I treni della linea R13 (Lecco-Colico-Sondrio) sono sostituiti con bus nella tratta Lecco-Dervio; circolano regolarmente tra Dervio e Sondrio (ma con orario e numerazione diversi).

Linea R12 (Sondrio-Tirano)

I treni della linea R12 (Sondrio-Tirano) sono sostituiti con bus.