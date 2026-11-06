Welfare e disabilità, il Ministro Locatelli a Lecco: “La persona al centro, con i suoi desideri”

La ministra è intervenuta al convegno promosso da ATS Brianza, Auser Lecco e Politecnico di Milano, dedicato alla riforma della disabilità e al Progetto di Vita

Dall’appello a superare l’assistenzialismo alla necessità di integrare i servizi sanitari e sociali: la sfida di un welfare più inclusivo e condiviso

LECCO – “Abbiamo bisogno di cambiare lo sguardo e non approcciarci alle persone nell’ottica dell’assistenzialismo, ma con attenzione alle loro capacità e potenzialità”. È questo uno dei messaggi lanciati dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta questa mattina, venerdì 6 novembre, al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano in occasione del convegno “Il welfare che cambia. La Riforma della disabilità e il Progetto di Vita come spinta all’innovazione dei servizi”. Un appuntamento che ha richiamato un pubblico numeroso e attento, riunendo rappresentanti delle istituzioni, del sistema sociosanitario, del terzo settore e famiglie per confrontarsi sulle nuove prospettive del welfare.

L’iniziativa, promossa da ATS Brianza in collaborazione con Auser Lecco e il Politecnico di Milano, ha posto al centro il Progetto di Vita, uno degli elementi cardine della riforma della disabilità, che punta a costruire percorsi personalizzati a partire dalle esigenze, dalle aspirazioni e dalle capacità delle persone.

“Stiamo vivendo un momento di transizione generale, non soltanto per quanto riguarda la riforma. È un momento in cui sappiamo guardare oltre e apprezzare le qualità e le competenze di ogni persona”, ha spiegato Locatelli. “Il welfare così com’è non funziona più: il cambiamento è già in corso da tanto tempo e noi stiamo cercando di intercettarlo e accompagnarlo”.

Tra i passaggi più significativi del suo intervento, anche il riferimento al voto unanime del Senato, avvenuto due giorni fa, sulla modifica dell’articolo 38 della Costituzione, per eliminare il termine “minorati” e introdurre un riferimento al diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita sociale e politica. “Questa unanimità è segno del cambiamento che è iniziato”, ha sottolineato la ministra, richiamando il valore culturale di un’iniziativa che si inserisce nel percorso di riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.

A introdurre il confronto è stata Stefania Bolis, responsabile della struttura Innovazione e Comunicazione di ATS Brianza, che ha richiamato l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni, servizi, volontariato e famiglie. Un principio ribadito dal prefetto di Lecco Paolo Ponta, che ha posto l’accento sul significato del Progetto di Vita: “Non possiamo categorizzare le persone con disabilità come una categoria: ogni persona è unica e irripetibile. Ognuno ha un progetto di vita in cui deve essere aiutato, per vivere nel migliore dei modi e sentendosi protagonista del proprio futuro”.

Il sindaco Filippo Boscagli ha invece richiamato la necessità di valorizzare il dialogo tra le diverse realtà del territorio. “Un’occasione come questa mostra come sia sempre più necessario tornare al sistema Lecco, il metodo che il territorio ha sempre avuto, fatto di dialogo tra istituzioni, associazioni ed enti territoriali. È l’unico modo per essere all’altezza delle sfide di oggi”. Il primo cittadino ha inoltre ribadito la centralità delle politiche per la disabilità nell’azione dell’amministrazione comunale.

Un impegno riconosciuto anche da Locatelli, che ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nel percorso di trasformazione dei servizi. “Le istituzioni devono camminare a fianco del territorio nella dimensione sociale. L’amministrazione di Lecco è in prima linea nel cambiamento: è il primo sportello naturale che incontrano le persone, e l’attenzione a queste tematiche è evidente e non scontata”.

A evidenziare le potenzialità del territorio è stato anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che ha individuato nella riforma della disabilità e nelle politiche regionali due motori del cambiamento. “È una sfida per la quale il nostro territorio è pronto. Non si lavora per compartimenti stagni, ma insieme per dare risposte e soluzioni. Abbiamo creato un’osmosi tra istituzioni, enti del terzo settore, associazioni e anche aziende”.

Una collaborazione che, secondo Paola Palmieri, direttrice generale di ATS Brianza, deve tradursi in una maggiore integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale. “Il Lecchese e la Brianza sono luoghi ricchi di competenze, con una solida esperienza di collaborazione con gli enti del terzo settore, che negli anni hanno costruito reti efficaci”, ha osservato. “Oggi dobbiamo fare un altro passo avanti verso una visione sempre più moderna e integrata dei servizi. Non possiamo pensare di andare avanti senza considerare tutti gli aspetti della persona”.

Sul piano operativo, la necessità di una regia condivisa è stata richiamata da Gianluca Peschi, direttore sociosanitario di ASST Lecco, che ha affrontato il rapporto tra welfare e longevità. “Troppo spesso vediamo l’invecchiamento come la premessa allo sviluppo delle malattie croniche, ma ciò che pesa sul sistema sono gli effetti di quelle malattie, tra cui la perdita di abilità nella conduzione della vita quotidiana”, ha spiegato, invitando a valorizzare le capacità che le persone mantengono con l’avanzare dell’età. “Quello che ci manca oggi e su cui dobbiamo migliorare è una regia comune che permetta di leggere in modo integrato i bisogni della persona e di mettere a sistema gli interventi”.

Proprio il superamento di una gestione frammentata dei bisogni è uno degli obiettivi richiamati dalla ministra. “Dopo 50 o 60 anni dello stesso modo di rivolgersi agli sportelli, oggi diciamo che sono gli enti e le istituzioni a dover lavorare insieme, il mondo sanitario con il mondo sociale. Non esiste un caso che sia competenza di un solo servizio: le persone hanno tanti bisogni e tutti abbiamo bisogno di stare bene. E oltre alla cura e al benessere, abbiamo bisogno di avere delle passioni”.

Da qui il significato del Progetto di Vita, che, come sottolineato da Locatelli, deve riconoscere anche la libertà di scelta delle persone con disabilità. “Riforma significa mettere la persona al centro, compresi il suo diritto di scegliere e i suoi desideri, nel rispetto delle differenti necessità. L’obiettivo è valorizzare le competenze e le capacità di tutti: è proprio il welfare che cambia, seguendo il cambiamento delle persone”.

Un cambiamento nel quale trova spazio anche l’innovazione tecnologica, richiamata dal prorettore del Polo territoriale di Lecco Marco Tarabini. “Ci troviamo oggi in un posto che non vuole essere solo la casa della tecnologia, ma la casa della tecnologia a supporto delle persone. La nostra visione è infatti quella di una tecnologia che supporta l’invecchiamento attivo e la persona, non che sostituisca l’aiuto”.

Un tema sul quale si è soffermata anche Locatelli, ricordando il G7 Inclusione e Disabilità e la Carta di Solfagnano, sottoscritta dai ministri partecipanti e articolata in otto priorità, tra cui l’autonomia, la vita indipendente e la tutela delle persone con disabilità durante guerre, crisi climatiche ed emergenze umanitarie. Tra i punti strategici anche la tecnologia “al servizio dell’umanità”, chiamata a contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita.

Il convegno prevede, tra gli altri, gli interventi dell’assessora regionale Elena Lucchini, del presidente nazionale Auser Enrico Piron e del direttore generale di Regione Lombardia Francesco Maria Foti, dedicati alle politiche di inclusione, alla cura come responsabilità condivisa e agli strumenti di sostegno alle famiglie.

Ci saranno oggi, inoltre, i contributi di Antonio Colaianni, direttore sociosanitario di ATS Brianza, Maurizio Maggioni, vicepresidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Filippo Viganò, presidente del CSV Monza Lecco Sondrio, e Claudio Dossi, presidente di Auser Lecco, sul sostegno ai caregiver e sul ruolo delle reti territoriali e del volontariato.

Il messaggio emerso con chiarezza dalle parole di tutti i protagonisti, forza motrice della riforma, è che il cambiamento è possibile, ma richiede un impegno concreto, condiviso e attuale, perché costruire un welfare più inclusivo è una responsabilità che riguarda l’intera comunità.