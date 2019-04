E’ stato eletto il nuovo direttivo WWF Lecco per il biennio 2019/2020

Lello Bonelli è riconfermato Presidente provinciale

PESCATE – Si è svolta lo scorso giovedì 4 aprile presso l’Hotel “Le Torrette” di Pescate l’Assemblea dei Soci dell’Associazione WWF Lecco.

Dopo la relazione del presidente Lello Bonelli che ha elencato le numerose iniziative messe in campo nel corso dell’ultimo anno è stato presentato il programma attività 2019 che si è già aperto con due importanti eventi: la serata di presentazione del libro “I figli del bosco” organizzata a marzo con il CAI Lecco e il corso di birdwatching “Ali intorno a noi” in corso di svolgimento, sempre a Lecco, realizzato in collaborazione con CROS Varenna.

“La collaborazione con le realtà associative del territorio è sempre più caratterizzante nelle attività del WWF lecchese -spiega il presidente Bonelli- oltre al CROS Varenna e al CAI Lecco, recenti iniziative sono state portate avanti in collaborazione con Parco Monte Barro, Parco della Grigna Settentrionale, con gli istituti scolastici De Amicis e IMA Lecco, con la ReteGasAcliLecco, con il Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero. Sono occasioni importanti per avvicinare realtà e sensibilità diverse e accomunarle sui temi della tutela ambientale”.

Dopo l’approvazione della relazione, del bilancio consuntivo e del preventivo 2019, l’Assemblea ha proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2019/2020, riconfermando Lello Bonelli alla carica di Presidente, la giovane Benedetta Barzaghi alla carica di vicepresidente, Stefania Berna, Jessica Bellingardi e Antonio Rigamonti Consiglieri.

“Lecco è tra le sezioni WWF più attive a livello nazionale -dichiara Bonelli- siamo lanciatissimi con nuovi progetti scientifici e monitoraggi faunistici, con interventi nelle scuole, con l’organizzazione di serate e eventi su temi ambientali, con denunce e segnalazioni per episodi di inquinamento di diversa tipologia, con una particolare attenzione al nostro territorio ma senza dimenticare di essere rappresentanza della più grande associazione ambientalista del pianeta. E quindi di continuare a lavorare sulla provincia lecchese ma con una visione allargata ai cambiamenti climatici, al consumo di suolo, alla tutela della biodiversità, per un futuro in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. In questo impegno, oltre alla collaborazione determinante dei volontari, ci sono di grandissimo aiuto gli ‘Amici del WWF Lecco’, aziende, attività commerciali, professionisti… realtà vicine allo spirito del WWF, che con i loro contributi e le donazioni ci permettono di sostenere le iniziative e i progetti dell’Associazione”.

La relazione completa delle attività 2018 è disponibile sul sito WWF Lecco nell’area Multimedia-Documenti, insieme a tante informazioni sui Progetti e le attività dell’Associazione.