WWF Lecco pulisce il lungolago di Malgrate per Urban Nature 2026

L’appuntamento è venerdì 3 ottobre alle 14.30 in via Leonardo da Vinci

“Dove vivono gli impollinatori, c’è salute e benessere anche per l’uomo”: il messaggio scelto dal WWF per la decima edizione di Urban Nature

LECCO – La cura del territorio passa anche da un gesto concreto: raccogliere i rifiuti e restituire decoro alle rive del lago. È questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da WWF Lecco nell’ambito di Urban Nature 2026, la manifestazione nazionale promossa dal WWF e dedicata al valore della natura negli spazi urbani.

L’appuntamento coinvolgerà volontari e cittadini sul lungolago di Malgrate, con un pomeriggio dedicato alla pulizia delle rive e alla sensibilizzazione sui temi ambientali. L’iniziativa si inserisce nella decima edizione di Urban Nature, che quest’anno pone l’attenzione in particolare sugli impollinatori e sulla biodiversità urbana.

Il ritrovo è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 14.30, presso il distributore di via Leonardo da Vinci, nei pressi del Ponte Kennedy, a Lecco. Da qui partirà l’attività di pulizia del lungolago, che proseguirà fino alle 17. Il materiale necessario sarà messo a disposizione direttamente da WWF Lecco: ai partecipanti viene chiesto soltanto di aderire all’iniziativa e contribuire alla giornata di volontariato.

Al termine delle attività è previsto un momento di convivialità con un aperitivo rivolto a chi avrà preso parte alla pulizia. Un’occasione per concludere il pomeriggio insieme dopo l’impegno sulle rive del Lario.

Urban Nature 2026 guarda quest’anno al rapporto tra natura urbana, biodiversità e presenza degli impollinatori. Il WWF sottolinea il legame tra la presenza di questi animali e la qualità degli ecosistemi: “Dove vivono gli impollinatori, c’è salute e benessere anche per l’uomo”.

La manifestazione nazionale prevede il coinvolgimento di volontari in circa 100 piazze italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul valore della natura urbana e raccogliere fondi destinati a progetti di tutela ambientale.

Tra le iniziative legate alla raccolta fondi c’è anche la possibilità di ricevere, con una donazione minima, un vasetto di miele proveniente dalle Oasi WWF o da aree protette nelle quali vengono realizzati progetti di conservazione degli habitat.

La partecipazione all’appuntamento di Malgrate è aperta a tutti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare WWF Lecco tramite WhatsApp al numero 0341 1716138.