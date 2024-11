A Lecco la commemorazione dei caduti e dei defunti dell’Arma dei Carabinieri

Oggi, 2 novembre, la cerimonia in onore dei defunti al comando provinciale dei Carabinieri di Lecco

Deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti

LECCO – Si è svolta questa mattina, sabato 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, la cerimonia di ricordo, promossa dall’Arma, per tutti i militari caduti in guerra e quelli deceduti nel dopoguerra nell’adempimento del dovere, nonché tutti i carabinieri defunti.

Nell’occorrenza è stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco. Erano presenti il vicario prefettizio Marcella Nicoletti, il questore Stefania Marrazzo, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il maggiore della Guardia di Finanza di Lecco Onofrio Calabrese e il presidente della locale associazione nazionale Carabinieri Maurizio Faravelli, unitamente al comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco il colonnello Nicola Melidonis e a una rappresentanza di militari in servizio.