“Allena…mente”: al via al Fiocchi i laboratori didattici pomeridiani

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado

Le attività di orientamento sono declinate secondo gli indirizzi presenti al Fiocchi, proponendo laboratori di meccanica, chimica, elettrica e grafica

LECCO – All’istituto Fiocchi sono iniziate le attività di orientamento rivolte alle studentesse e agli studenti del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Le prime giornata di attività laboratoriali si sono svolte il 1° e il 12 ottobre: i partecipanti, guidati da docenti e studenti dell’istituto, hanno potuto svolgere in prima persona attività inerenti i settori di interesse. Quattro i laboratori proposti e calibrati sull’offerta didattica: gli studenti hanno potuto cimentarsi in Meccanica…mente, Elettrica…mente, Chimica…mente e Grafica…mente.

Le prossime attività si svolgeranno martedì 24 ottobre, giovedì 26 ottobre, martedì 21 novembre e giovedì 23 novembre, sempre dalle 14.30 alle 16.30.

Le studentesse e gli studenti che volessero partecipare ai prossimi incontri possono trovare maggiori informazioni ed iscriversi cliccando al link: https://www.istitutofiocchi.it/orientamento.

Soddisfatto della proposta il dirigente scolastico, Gianluca Mandanici: “Credo fortemente che questi momenti siano importanti per le ragazze e i ragazzi che vogliono intraprendere un percorso di studi tecnico o professionale. Brevi esperienze che possono far comprendere e percepire settori differenti, anche meno conosciuti come l’elettronica o la meccanica”.