Alzheimer. A Lecco un incontro per “creare ponti” tra cura, ascolto e condivisione

Domenica 20 settembre a La Piccola Urban Center l’appuntamento organizzato dagli Istituti Airoldi e Muzzi con il Comune
L’équipe dei Nuclei Alzheimer racconterà la propria esperienza al fianco delle persone con demenza e delle loro famiglie
LECCO – Sensibilizzare e rendere consapevoli: questo è l’auspicio sotteso all’incontro dal titolo “Creare ponti, condividere strumenti” dedicato al tema dell’Alzheimer, che si terrà domenica 20 settembre a La Piccola Urban Center di Lecco.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.