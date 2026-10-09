Anche Lecco aderisce a Pensiero d’autunno, raccolta solidale per “La Nostra Famiglia”

Il punto di raccolta è allestito in collaborazione il centro socioeducativo Artimedia e l’associazione Amici di Pedro

Sarà possibile portare materiale nuovo di cancelleria, bolle di sapone, camomilla in filtri e prodotti per la pulizia e l’igiene personale

LECCO – Il Comune di Lecco aderisce e promuove l’iniziativa benefica organizzata dall’associazione giovanile Civico 1 – Giovani al centro di Bosisio Parini che prevede la raccolta di piccoli doni destinati ai bambini e ai ragazzi de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

L’Ente ha infatti concesso all’iniziativa il suo patrocinio, nonché messo a disposizione un punto di raccolta allestito in collaborazione il centro socioeducativo Artimedia e l’associazione Amici di Pedro, valorizzando una collaborazione pluriennale nell’attenzione ai bisogni delle famiglie con bambini.

Sarà possibile contribuire portando materiale nuovo di cancelleria, bolle di sapone, camomilla in filtri e prodotti per la pulizia e l’igiene personale presso la sede dell’associazione (in via Nino Castelli, 2 – ampio parcheggio presente) fino al 31 ottobre tutti i martedì dalle 9 alle 15.30, il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 e il sabato dalle 14.30 alle 16.30.

Così l’assessore al Welfare sussidiario Emilio Minuzzo: “Attraverso un gesto di attenzione e prossimità ai bambini ospiti de La Nostra Famiglia, vogliamo dare risalto anche al valore sociale e alla capacità solidaristica dei giovani inseriti nei Servizi per le disabilità della Città di Lecco, che diventano risorsa per tutta la comunità”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a cseartimedia@comune.lecco.it.