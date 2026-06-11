Asst Lecco, nuova cabina pletismografica per migliorare la diagnosi delle patologie respiratorie

La Struttura Complessa di Medicina del Lavoro si dota di una delle tecnologie più avanzate

Valsecchi: “Valutazioni più complete e maggiore capacità diagnostica”

LECCO – Nuova tecnologia a disposizione dei pazienti dell’ASST di Lecco. La Struttura Complessa di Medicina del Lavoro si è infatti recentemente dotata di una cabina pletismografica per l’esecuzione degli esami di funzionalità respiratoria, introducendo una delle apparecchiature più avanzate attualmente disponibili nell’ambito della fisiopatologia respiratoria.

La nuova strumentazione affianca e integra la tradizionale spirometria, permettendo una valutazione più approfondita della funzionalità polmonare. Grazie alla tecnologia pletismografica è infatti possibile misurare tutti i volumi respiratori, compresa l’aria che rimane nei polmoni dopo un’espirazione profonda, un parametro fondamentale per la diagnosi e il monitoraggio di numerose patologie respiratorie.

L’apparecchiatura è già operativa e viene utilizzata sia per i pazienti del Servizio sanitario nazionale sia per i pazienti ricoverati presso il presidio ospedaliero. Il nuovo strumento sarà inoltre impiegato nelle attività di sorveglianza sanitaria rivolte ai lavoratori di aziende ed enti che si affidano alla Struttura Complessa di Medicina del Lavoro.

“L’introduzione di questa nuova tecnologia rappresenta un importante potenziamento per il nostro ambulatorio di fisiopatologia respiratoria – spiega Eleonora Valsecchi, direttore della Medicina del Lavoro dell’ASST di Lecco –. Integrata con le apparecchiature già in uso, ci consente di elevare ulteriormente il livello qualitativo della valutazione dei pazienti affetti da patologie respiratorie, migliorando la capacità diagnostica e permettendo interventi più efficaci”.

L’acquisizione della cabina pletismografica si inserisce nel percorso di aggiornamento tecnologico dell’azienda sanitaria e rafforza l’offerta diagnostica specialistica nel campo delle malattie respiratorie.

La Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell’ASST Lecco svolge attività attraverso diversi servizi specialistici, tra cui l’ambulatorio di Medicina del Lavoro, l’ambulatorio di allergologia generale, quello di allergologia professionale e l’ambulatorio di fisiopatologia respiratoria.

La struttura è inoltre convenzionata con l’Università degli Studi di Milano e rappresenta una delle sedi formative per i medici specializzandi in Medicina del Lavoro, contribuendo così anche alla formazione delle future generazioni di professionisti sanitari.