Attivato in ospedale a Lecco l’ambulatorio Covid + riservato alle scuole

Il servizio è in funzione da ieri: già una ventina le persone del mondo scolastico che lo hanno utilizzato

Fino a oggi nelle scuole lecchesi non si è registrato alcun caso di positività al coronavirus

LECCO – E’ attivo da ieri, mercoledì, all’ospedale Manzoni l’ambulatorio Covid + riservato a studenti e personale scolastico che, avendo manifestato sintomi riconducibili al coronavirus, come febbre sopra il 37,5°, devono effettuare in tempi rapidi un test diagnostico. Un sistema ad accesso diretto, individuato da Regione grazie alla collaborazione delle Asst e Ats nell’ambito del cosiddetto piano anticovid delle scuole, pensato per permettere alla realtà scolastica, che da lunedì scorso ha ripreso a pieno ritmo l’attività con il ritorno sui banchi anche degli studenti di primaria e secondarie, di poter affrontare il ritorno in classe e le conseguenti incognite legate alla diffusione del coronavirus nel miglior modo possibile.

Nessun caso a oggi

“Ad oggi fortunatamente nella provincia di Lecco non si sono registrati casi di positività nelle scuole – fanno sapere da Ats Brianza -. Il che vuol dire che nessuna classe e nessuna scuola è stata chiusa o sottoposta a quarantena”. Tante, come dicevamo, le persone che però, avendo manifestato febbre superiore ai 37,5° o sintomi influenzali riconducibili a Covid sono state sottoposte a tampone, prima attraverso il sistema che prevede il coinvolgimento del pediatra o del medico di base e da ieri, tramite l’accesso diretto in ospedale.

In ospedale l’ambulatorio Covid +

L’ambulatorio Covid + è, come dicevamo, attivo da ieri, giornata in cui si sono registrati già una ventina di accessi, e messo a disposizione da lunedì a venerdì dalle 9 alle 15.30 e il sabato dalle 9 alle 12 all’interno dell’ospedale Manzoni. Va da sé che, per poter essere sottoposti al test oro faringeo, bisogna avere una motivazione ben definita e che per patologie no covid non serve la certificazione del medico per il rientro in classe se l’assenza è comunque inferiore a tre giorni.

In caso di positività accertata, scattano le consuete procedure con l’isolamento della persona interessata e del suo nucleo familiare e la mappatura dei contatti. Sono previsti diversi scenari e quindi modalità di comportamento differenti a seconda sia che l’insorgenza dei sintomi avvenga a scuola o a domicilio sia che la persona coinvolta sia uno studente o un operatore scolastico.

Per accedere all’ambulatorio bisogna essere in possesso della modulistica adeguata correttamente compilata e della tessera sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul fascicolo sanitario elettronico.

Cosa fare

Studente da 0 a 13 – 14 anni (quindi dall’asilo nido all’intero ciclo della secondaria di primo grado)

Se i sintomi vengono accertati a scuola, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e comunque prende contatti con il proprio pediatra di libera scelta. Se invece febbre o malessere insorge a casa l genitore del bambino contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS. In caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2).

Studente da 13 – 14 anni (scuola secondaria)

Se i sintomi vengono accertati a scuola, Ii genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e comunque prende contatti con il proprio Pediatra di libera scelta o medico di base – se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3)

Se i sintomi vengono accertati a domicilio, il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione al tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) – se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3)

La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. In caso di indicazione di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 1).

In attesa dell’esito del tampone, lo studente e i suoi conviventi devono rispettare le misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone. Stessa cosa per il personale scolastico.

ECCO I MODELLI DI AUTOCERTIFICAZIONE: