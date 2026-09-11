Autonomia differenziata, via libera dalla Lombardia. Piazza e Zamperini: “Più poteri ai territori”

Il Consiglio regionale approva la Risoluzione con 48 voti favorevoli e 21 contrari: le intese riguardano quattro materie
LECCO – Via libera del Consiglio regionale lombardo all’autonomia differenziata. L’Aula ha approvato con 48 voti favorevoli e 21 contrari la Risoluzione che adotta gli schemi d’intesa con il Governo per attribuire alla Lombardia ulteriori competenze in materia di protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.
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