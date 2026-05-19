Balneabilità: promosse 25 spiagge nel Lecchese, quattro restano vietate

Via libera alla balneazione in 25 aree del Lecchese, quattro tratti restano non idonei. Divieto temporaneo alla Malpensata di Lecco per motivi di sicurezza

ATS Brianza richiama inoltre l’attenzione sul rischio legato alla presenza di cianobatteri e dermatiti da cercarie

LECCO – ATS Brianza ha pubblicato il comunicato ufficiale con gli esiti dei campionamenti effettuati sulle acque di balneazione del territorio lecchese e brianzolo. In vista della stagione estiva 2026, la maggior parte delle spiagge monitorate è risultata idonea alla balneazione.

Sono complessivamente 25 le aree dichiarate balneabili tra Lago di Como e laghi briantei. Tra queste figurano località molto frequentate come il Lido di Mandello, Rivabella a Lecco, Riva Bianca a Lierna, il Lido di Colico e la spiaggia di Onno a Oliveto Lario.

Restano invece escluse dalla balneazione per tutta la stagione 2026 quattro aree classificate come “non balneabili” dal Portale Acque del Ministero della Salute: la località Ona ad Annone Brianza, Inganna a Colico, La Punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno.

A Lecco, inoltre, la spiaggia della Malpensata è temporaneamente vietata alla balneazione non per motivi sanitari ma per la “mancata accessibilità in sicurezza della spiaggia e della linea di costa”.

Le aree balneabili

Tra le località promosse da ATS Brianza figurano:

Abbadia Lariana: Campeggio e Lido Lariano

Bellano: Lido di Puncia e Spiaggia di Oro

Colico: Lido di Colico e Laghetto di Piona

Dervio: Campeggio Europa

Dorio: Riva del Cantone e Rivetta

Lecco: Pradello, Canottieri e Rivabella

Lierna: Riva Bianca

Malgrate: Spiaggetta

Mandello del Lario: Olcio, Camping Mandello, Lido di Mandello e Camping Nautilus

Oggiono: Sabina

Oliveto Lario: Onno, Vassena e Limonta

Perledo: Riva Gittana

Le aree non balneabili

Secondo la classificazione del Ministero della Salute, risultano non idonee alla balneazione per l’intera stagione:

Loc. Ona ad Annone Brianza

Inganna – LC53 a Colico

La Punta a Pescate

Punta del Corno a Rogeno

Divieto temporaneo invece alla Malpensata di Lecco.

L’allerta su alghe e dermatiti

Nel comunicato ATS Brianza richiama inoltre l’attenzione sulla possibile presenza di cianobatteri, fenomeno che può manifestarsi con acque torbide, schiume, mucillagini o colorazioni anomale. In questi casi viene sconsigliato immergersi.

L’ente sanitario invita inoltre a evitare l’ingestione dell’acqua durante il bagno, fare la doccia subito dopo l’uscita dall’acqua e sostituire il costume bagnato.

Segnalata anche la possibile comparsa di dermatiti causate da cercarie, microrganismi presenti occasionalmente nelle acque lacustri. Pur non rappresentando un grave rischio per la salute, possono provocare irritazioni cutanee in alcune persone.

SCHEDA INFORMATIVA DERMATITE BAGNANTE

I dati aggiornati sulla balneabilità sono consultabili sul sito di ATS Brianza e sul Portale Acque del Ministero della Salute