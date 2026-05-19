Balneabilità: promosse 25 spiagge nel Lecchese, quattro restano vietate

Via libera alla balneazione in 25 aree del Lecchese, quattro tratti restano non idonei. Divieto temporaneo alla Malpensata di Lecco per motivi di sicurezza
ATS Brianza richiama inoltre l’attenzione sul rischio legato alla presenza di cianobatteri e dermatiti da cercarie
LECCO – ATS Brianza ha pubblicato il comunicato ufficiale con gli esiti dei campionamenti effettuati sulle acque di balneazione del territorio lecchese e brianzolo. In vista della stagione estiva 2026, la maggior parte delle spiagge monitorate è risultata idonea alla balneazione.
Sono complessivamente 25 le aree dichiarate balneabili tra Lago di Como e laghi briantei. Tra queste figurano località molto frequentate come il Lido di Mandello, Rivabella a Lecco, Riva Bianca a Lierna, il Lido di Colico e la spiaggia di Onno a Oliveto Lario.
Restano invece escluse dalla balneazione per tutta la stagione 2026 quattro aree classificate come “non balneabili” dal Portale Acque del Ministero della Salute: la località Ona ad Annone Brianza, Inganna a Colico, La Punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno.
A Lecco, inoltre, la spiaggia della Malpensata è temporaneamente vietata alla balneazione non per motivi sanitari ma per la “mancata accessibilità in sicurezza della spiaggia e della linea di costa”.
Le aree balneabili
Tra le località promosse da ATS Brianza figurano:
- Abbadia Lariana: Campeggio e Lido Lariano
- Bellano: Lido di Puncia e Spiaggia di Oro
- Colico: Lido di Colico e Laghetto di Piona
- Dervio: Campeggio Europa
- Dorio: Riva del Cantone e Rivetta
- Lecco: Pradello, Canottieri e Rivabella
- Lierna: Riva Bianca
- Malgrate: Spiaggetta
- Mandello del Lario: Olcio, Camping Mandello, Lido di Mandello e Camping Nautilus
- Oggiono: Sabina
- Oliveto Lario: Onno, Vassena e Limonta
- Perledo: Riva Gittana
Le aree non balneabili
Secondo la classificazione del Ministero della Salute, risultano non idonee alla balneazione per l’intera stagione:
- Loc. Ona ad Annone Brianza
- Inganna – LC53 a Colico
- La Punta a Pescate
- Punta del Corno a Rogeno
Divieto temporaneo invece alla Malpensata di Lecco.
L’allerta su alghe e dermatiti
Nel comunicato ATS Brianza richiama inoltre l’attenzione sulla possibile presenza di cianobatteri, fenomeno che può manifestarsi con acque torbide, schiume, mucillagini o colorazioni anomale. In questi casi viene sconsigliato immergersi.
L’ente sanitario invita inoltre a evitare l’ingestione dell’acqua durante il bagno, fare la doccia subito dopo l’uscita dall’acqua e sostituire il costume bagnato.
Segnalata anche la possibile comparsa di dermatiti causate da cercarie, microrganismi presenti occasionalmente nelle acque lacustri. Pur non rappresentando un grave rischio per la salute, possono provocare irritazioni cutanee in alcune persone.
SCHEDA INFORMATIVA DERMATITE BAGNANTE
I dati aggiornati sulla balneabilità sono consultabili sul sito di ATS Brianza e sul Portale Acque del Ministero della Salute
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