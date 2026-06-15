Balneazione, via libera nella maggior parte delle spiagge lecchesi: ecco dove si può fare il bagno

Gli ultimi campionamenti di ATS Brianza confermano l’idoneità delle principali località del territorio, con alcune eccezioni già individuate per la stagione 2026

Restano non balneabili tre aree tra Colico, Pescate e Rogeno, mentre a Lecco la Malpensata è temporaneamente vietata per motivi di sicurezza

LECCO – Via libera alla balneazione nella quasi totalità delle spiagge lecchesi. Gli ultimi campionamenti effettuati da ATS Brianza confermano infatti l’idoneità delle principali località del territorio, con poche eccezioni già individuate per la stagione 2026.

Tra le località promosse dagli ultimi controlli figurano il Campeggio e il Lido Lariano di Abbadia Lariana, il Lido di Puncia e la Spiaggia di Oro a Bellano, il Lido di Colico e il Laghetto di Piona, il Campeggio Europa di Dervio, Riva del Cantone e Rivetta a Dorio, oltre alle località lecchesi di Pradello, Canottieri e Rivabella. Risultano inoltre balneabili Riva Bianca di Lierna, la Spiaggetta di Malgrate, le quattro aree di Mandello del Lario – Olcio-LC 18, Camping Mandello, Lido di Mandello e Camping Nautilus – e le spiagge di Onno, Vassena e Limonta nel comune di Oliveto Lario. Completano l’elenco Riva Gittana a Perledo, la località Ona ad Annone di Brianza, Darsena Brera a Bosisio Parini e Sabina a Oggiono.

Restano invece escluse dalla balneazione per la stagione 2026 tre aree: Inganna-LC 53 a Colico, La Punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno.

Per la località Malpensata di Lecco è stato inoltre disposto un divieto temporaneo di balneazione dovuto alla mancata accessibilità in sicurezza della spiaggia e della linea di costa antistante lo specchio d’acqua.

ATS Brianza richiama inoltre l’attenzione sul fenomeno della fioritura dei cianobatteri, strettamente legato alle condizioni climatiche e atmosferiche. In presenza di acque torbide, schiume, mucillagini o colorazioni anomale è sconsigliato immergersi.

A tutela della salute, l’Agenzia raccomanda inoltre di evitare di ingerire acqua durante il bagno, fare la doccia una volta usciti dall’acqua, asciugando accuratamente tutto il corpo e in particolare la testa, e sostituire il costume dopo la balneazione. Il contatto con acque contaminate da cianobatteri può provocare irritazioni delle vie respiratorie e degli occhi, oltre a disturbi gastrointestinali.

Come già accaduto negli anni precedenti, ATS Brianza segnala inoltre che eventuali dermatiti riscontrate dopo il contatto con l’acqua potrebbero essere dovute alla presenza occasionale di cercarie. Pur non rappresentando un serio pericolo per la salute, il fenomeno viene segnalato per informare la popolazione.

I dati aggiornati sulla qualità delle acque sono consultabili sul sito di ATS Brianza e sul Portale Acque del Ministero della Salute.