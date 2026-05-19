Bimbimbici 2026 a Lecco: 150 famiglie in sella con il Piedibus tra centro e rioni

Due percorsi da 2 e 16 chilometri per promuovere mobilità sostenibile e sicurezza stradale

Circa 150 iscritti hanno pedalato lungo due itinerari urbani, attraversando diversi rioni e la nuova ciclovia cittadina, con arrivo al Lungolario Cadorna

LECCO – Una domenica all’insegna della mobilità sostenibile e della partecipazione per Bimbimbici 2026, che ha portato in strada circa 150 bambini e famiglie delle scuole primarie lecchesi aderenti al progetto Piedibus.

L’evento, organizzato da Legambiente Lecco in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune di Lecco, la Polizia Locale e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco, si è svolto domenica 17 maggio con due diversi percorsi cittadini.

Il tracciato più lungo, di circa 16 chilometri, ha attraversato la nuova Ciclovia 2 del BiciPlan comunale e diversi rioni della città, tra cui Castello, Acquate, Germanedo, Belledo, Maggianico, Chiuso e Pescarenico. Un secondo percorso più breve, di circa 2 chilometri, è stato pensato per i più piccoli.

Entrambi gli itinerari hanno avuto come punto di ritrovo l’area esterna dell’Urban Center “La Piccola”, all’interno del nuovo parco urbano cittadino, recentemente inaugurato.

La pedalata si è conclusa al Lungolario Luigi Cadorna, dove i partecipanti sono stati accolti con un momento di ristoro e la premiazione finale di tutti i bambini coinvolti.

Il progetto Piedibus, attivo a Lecco dal 2003, continua così a promuovere l’uso della bicicletta e la mobilità attiva negli spostamenti quotidiani casa-scuola e casa-lavoro, in alternativa all’auto privata.

L’edizione 2026 assume inoltre un valore simbolico particolare, in occasione dei 25 anni di “Bimbimbici”, la campagna nazionale promossa da Fiab che ogni anno coinvolge oltre 250 eventi in tutta Italia dedicati alla mobilità sostenibile per i più giovani.