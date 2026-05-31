Bonaccini a Lecco per Gattinoni: “Il ballottaggio? Si riparte da zero a zero”

Venerdì 29 maggio il presidente del Partito Democratico ed europarlamentare è intervenuto al Parco V Alpini di Germanedo a sostegno del sindaco uscente

Bonaccini: “Questi sono stati anni importanti perché fare tante opere e aprire tanti cantieri ha portato la città a rigenerarsi”

LECCO – A poco più di una settimana dal ballottaggio del 7 e dell’8 giugno, Stefano Bonaccini ha fatto tappa a Lecco per sostenere la candidatura di Mauro Gattinoni. Il presidente del Partito Democratico ed europarlamentare è intervenuto venerdì sera, 29 maggio, al Parco V Alpini di Germanedo, partecipando a un incontro pubblico insieme agli esponenti della coalizione di centrosinistra e a numerosi cittadini.

Ad aprire la serata è stato il segretario provinciale del Partito Democratico Manuel Tropenscovino, che ha sottolineato l’importanza del voto del prossimo fine settimana, definendolo decisivo per il futuro della città. Presenti anche il segretario cittadino Fausto Crimella, il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli e diversi rappresentanti della coalizione che sostiene Gattinoni.

Nel suo intervento il sindaco uscente ha rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi cinque anni, soffermandosi in particolare sugli interventi realizzati nei quartieri e sulle opere avviate in città. Gattinoni ha inoltre criticato alcune delle proposte avanzate dagli avversari politici, sostenendo la necessità di affrontare i problemi con soluzioni concrete. “Siamo stanchi di quelli che cavalcano i problemi senza proporre una soluzione“, ha affermato, richiamando gli interventi realizzati proprio nell’area di Germanedo per contrastare situazioni di degrado e spaccio segnalate dai residenti.

Al centro della serata anche il tema del ballottaggio. Bonaccini ha invitato sostenitori e volontari a considerare il secondo turno come una nuova sfida elettorale. “Il ballottaggio è come i tempi supplementari di una partita dove si riparte da zero a zero“, ha dichiarato, ricordando come nel 2020 il centrosinistra fosse riuscito a imporsi al termine del secondo turno. “Come si recuperano sei punti? Come avete fatto nel 2020”, ha aggiunto rivolgendosi ai presenti.

Nel suo intervento il presidente del Partito Democratico ha evidenziato quanto realizzato dall’amministrazione comunale negli ultimi cinque anni, citando le opere e i cantieri avviati in città. “Questi sono stati anni importanti perché fare tante opere e aprire tanti cantieri ha portato la città a rigenerarsi, a ritrovare competitività e attrattività”, ha affermato.

Bonaccini ha inoltre invitato a dialogare con tutti gli elettori, compresi coloro che al primo turno hanno sostenuto altri candidati. “Io non chiamo questi uomini di destra nemici, per me sono avversari”, ha detto, sottolineando la necessità di mantenere un confronto politico rispettoso. In chiusura ha ribadito l’importanza del voto del 7 e dell’8 giugno: “La sfida è decidere se continuare a governare con Gattinoni, per una Lecco più sicura, più bella, più attrattiva e anche più competitiva”.