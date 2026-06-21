Brianza. Il Partito Popolare del Nord denuncia l’aumento delle fragilità economiche

Secondo il movimento, in provincia di Monza e Brianza i working poor tra i lavoratori part-time raggiungono il 31,1%

Il responsabile federale e provinciale Lecco-Brianza Lucas Casati punta il dito contro l’assenza di risposte da parte delle istituzioni

LECCO – Il Partito Popolare del Nord lancia l’allarme sulla situazione socioeconomica della Brianza e punta il dito contro quella che definisce l’assenza di risposte da parte del Governo e di Regione Lombardia. A intervenire è Lucas Casati, responsabile federale e provinciale Lecco-Brianza del movimento, che parla di un progressivo impoverimento del ceto medio e di un aumento delle situazioni di fragilità economica.

Secondo Casati, dietro ai dati sull’espansione occupazionale si nasconderebbero criticità sempre più evidenti. “È intollerabile – dichiara – assistere ai proclami trionfalistici dei vertici del Governo e di Regione Lombardia, i quali sembrano ignorare deliberatamente il disagio economico e vitale che sta lacerando le nostre famiglie. La realtà che viviamo nel Nord non è fatta di statistiche edulcorate, ma di un “lavoro povero” che è diventato una piaga strutturale”.

Il responsabile del Partito Popolare del Nord sottolinea come, in provincia di Monza e Brianza, l’incidenza dei working poor tra i lavoratori part-time raggiunga il 31,1%, un dato che il movimento indica come il più elevato a livello regionale. “Avere un’occupazione oggi non è più sinonimo di sicurezza, ma spesso di una precarietà che non permette di arrivare alla fine del mese a causa di salari indegni e di un costo della vita insostenibile. Esigiamo politiche reali di incremento dei salari e del lavoro stabile, non misure di facciata che continuano a penalizzare i giovani, le donne e il ceto medio”, aggiunge Casati.

Il Partito Popolare del Nord sostiene inoltre che l’aumento dell’occupazione rivendicato dalle istituzioni nasconda, in realtà, il calo di 57 mila occupati tra gli under 34 e una crescita dell’inattività, in particolare femminile. Il movimento segnala inoltre un incremento del 10% delle richieste di aiuto alimentare alla Caritas in Brianza, indicato come segnale di un disagio economico sempre più diffuso.

“La mancanza di strategie legislative mirate a combattere il lavoro povero e l’assenza di investimenti per migliorare gli standard di vita dei cittadini brianzoli e lombardi rappresentano un fallimento politico che il Nord non può più accettare – conclude Casati –. È tempo che il Governo e Regione Lombardia smettano di ignorare il grido di chi produce e chiedano scusa a un territorio che, nonostante l’abbandono istituzionale, continua a lottare per la propria dignità”.