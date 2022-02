Calcio a 5, serie A2: Lecco atteso dalla capolista Mantova

Appuntamento sabato pomeriggio alle 16.30 a Mantova

I ragazzi di mister Parrilla faranno visita alla capolista del girone

LECCO – Quello che aspetta sabato pomeriggio il Lecco, fischio di inizio alle ore 16.30, è il classico appuntamento da segnare in rosso sul calendario. In occasione della 3^ giornata di ritorno del girone A di Serie A2, i blucelesti di mister Pablo Parrilla vanno infatti a far visita alla capolista Mantova in un nuovo big match tra due protagoniste dei piani alti della classifica.

Capitan Hartingh e compagni si troveranno di fronte una squadra reduce dalla prima sconfitta stagionale, maturata sabato scorso sul campo del 360GG con il punteggio di 8-2 e costretta a vincere contro i blucelesti per evitare l’aggancio in vetta propria da parte della compagine cagliaritana, impegnata nel derby sardo contro il Leonardo.

Lecco pronto a sua volta a dar battaglia, proprio come successe nella gara di andata dello scorso 23 ottobre che vide i blucelesti sconfitti per 4-2 al termine di un match dominato in lungo e in largo ma con Titon e il portiere Ricordi assoluti protagonisti tra i biancorossi rispettivamente con tre reti e svariati miracoli tra i pali.

Mantova che sinora, nelle 8 gare casalinghe disputate, ha ottenuto 6 vittorie e 2 pareggi, mantenendo il proprio campo imbattuto con ben 42 reti segnate, delle 71 totali, contro le 19 incassate su un totale di 37. Lecco che dal canto suo può vantare un ruolino di marcia più che positivo lontano dal PalaRogeno, con 4 vittorie e 2 sconfitte, segnando 25 delle 60 reti siglate sinora e subendone 19 su 36.

Osservato speciale tra i mantovani non può che essere il capitano Jeferson Fernando Titon, laterale classe ’91 capocannoniere incontrastato del girone con la bellezza di 29 reti segnate. Un occhio di riguardo, in fase difensiva, i blucelesti dovranno averlo anche per Lucas Baroni e Rinaldin Bondaruk Gabriel, autori di 10 reti a testa.