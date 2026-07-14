Calcio Lecco. Primo contratto da professionista per Federico Arena

Il classe 2007, cresciuto nell’Atalanta, resterà legato al club bluceleste fino al 30 giugno 2027
Nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze e due gol con la Primavera 2, sfiorando la promozione
LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha annunciato la firma del primo contratto da professionista di Federico Arena, che resterà legato al club bluceleste fino al 30 giugno 2027.
Nato a Milano il 26 luglio 2007, Arena ha iniziato il proprio percorso calcistico nella Scarioni Calcio prima di trasferirsi, all’età di 12 anni, all’Atalanta, dove è rimasto dal 2019 al 2025 completando l’intera trafila del settore giovanile, dall’Under 13 all’Under 18.
Nella stagione 2025/26 il classe 2007 ha collezionato 26 presenze nel campionato Primavera 2 con la maglia bluceleste, realizzando due gol e contribuendo al secondo posto finale della formazione lecchese.
Nel corso della stessa stagione Arena è stato inoltre convocato sette volte in panchina con la Prima Squadra guidata da Federico Valente, proseguendo così il proprio percorso di crescita fino alla firma del primo contratto da professionista.
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