Calcio Lecco. Si chiude l’avventura di Matteo Battistini: il difensore va alla Reggiana

Si chiude dopo quattro stagioni e mezzo l’esperienza del capitano bluceleste, arrivato in città nell’estate del 2021

Con 147 presenze e 6 gol, Battistini è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie B conquistata attraverso i playoff del 2023

LECCO – Si chiude dopo quattro stagioni e mezzo l’avventura di Matteo Battistini con la maglia della Calcio Lecco. Il club bluceleste ha infatti comunicato la cessione a titolo definitivo del difensore classe 1994 alla Reggiana.

Arrivato a Lecco nell’estate del 2021, Battistini è diventato uno dei punti di riferimento della squadra, collezionando 147 presenze e 6 gol. Nel suo percorso in bluceleste ha vissuto anche un prestito di sei mesi al Crotone, tra gennaio e giugno 2024, per poi fare ritorno a Lecco.

Capitano della formazione bluceleste nell’ultima stagione, il difensore lascia il club dopo aver contribuito a uno dei momenti più significativi della storia recente della società: la vittoria dei playoff di Serie C nel 2023, che ha riportato il Lecco in Serie B a cinquant’anni di distanza.

Nel salutare il giocatore, la Calcio Lecco ha voluto ringraziarlo “per l’impegno, la dedizione e lo spirito dimostrati” nel corso dei cinque anni trascorsi insieme, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera e per il futuro personale.