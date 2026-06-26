Caldo e afa. In Lombardia aumentano fino al 20% le richieste di soccorso

Più chiamate ai numeri di emergenza e accessi ai pronto soccorso nell’ultima settimana

Potenziati operatori, mezzi e personale ospedaliero: “Situazione sotto controllo”

LECCO – L’ondata di caldo che da giorni interessa la Lombardia ha fatto aumentare le richieste di soccorso e gli accessi ai pronto soccorso, ma il sistema sanitario regionale è in grado di farvi fronte. A fare il punto della situazione è l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

“Nell’ultima settimana le chiamate ai numeri di emergenza sono aumentate di circa il 15-20% a livello regionale, così come sono aumentate anche le richieste di intervento e gli accessi ai pronto soccorso. La situazione, però, è sotto controllo e non si può definire critica perché eravamo pronti ad affrontarla e abbiamo messo in campo tutte le azioni necessarie per garantire ai nostri cittadini la migliore assistenza”, ha dichiarato l’assessore.

L’incremento delle richieste non è uniforme sul territorio. Le aree maggiormente interessate sono la città metropolitana di Milano, l’area dei Laghi e le province di Pavia, Cremona e Mantova.

Per far fronte al maggiore afflusso di richieste, le Sale operative di AREU hanno incrementato il numero di operatori e la disponibilità di mezzi di soccorso, mentre gli ospedali stanno rafforzando la presenza di personale nei reparti di emergenza.

Bertolaso ha inoltre sottolineato la necessità di alleggerire la pressione sui pronto soccorso. “Se ci fossero dei filtri a monte dei pronto soccorso eviteremmo che tutte le persone vi si rechino immediatamente solo perché non trovano altre modalità di tutela, cura o assistenza. Siamo comunque abituati a gestire situazioni particolarmente critiche, soprattutto quando possono essere previste, come nel campo della meteorologia”.

L’assessore ha infine ricordato le misure preventive adottate dalla Regione, a partire dall’ordinanza firmata a inizio giugno con il presidente Attilio Fontana per tutelare i lavoratori esposti alle alte temperature. Tra le precauzioni rientra anche la verifica dell’efficienza dei gruppi elettrogeni negli ospedali, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria in caso di eventuali blackout elettrici, assicurando il funzionamento di reparti strategici come sale operatorie, pronto soccorso e aree dedicate ai pazienti più fragili.