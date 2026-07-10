Caldo. Regione Lombardia potenzia l’assistenza sanitaria: pronti i Cold Spot e il piano anti-affollamento

Tra le principali misure previste figura l’attivazione dei Cold Spot, spazi climatizzati collegati ai Pronto soccorso e ospitati preferibilmente nelle Case della Comunità. Qui i pazienti con sintomi legati alle alte temperature potranno ricevere una prima valutazione clinica da parte di personale sanitario dedicato, con l’obiettivo di intercettare i casi meno complessi e ridurre gli accessi impropri alle strutture di emergenza.

Il piano prevede inoltre il rafforzamento della disponibilità dei posti letto ospedalieri, il monitoraggio quotidiano dei flussi di accesso ai Pronto soccorso e l’attivazione, quando necessario, di ricoveri temporanei di sollievo nelle Rsa a favore delle persone più fragili. Le aziende sanitarie garantiranno anche un coordinamento costante con Regione Lombardia e Areu per gestire tempestivamente eventuali situazioni di maggiore pressione assistenziale.

“Ats e Asst rafforzeranno il contatto diretto con le persone più vulnerabili, favorendo l’accesso ai servizi territoriali e ai ricoveri temporanei di sollievo quando necessario – spiega l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali, ma una condizione con cui il sistema sanitario deve confrontarsi ogni estate. Per questo abbiamo definito un modello organizzativo che coinvolge l’intera rete sanitaria regionale, con l’obiettivo di anticipare i bisogni dei cittadini e gestire in modo appropriato ogni livello di assistenza, evitando che situazioni affrontabili sul territorio si trasformino in accessi impropri ai Pronto soccorso”.

Bertolaso ha inoltre ribadito il ruolo di Areu come coordinatore della rete regionale dell’emergenza-urgenza, chiamato a gestire la distribuzione dei casi urgenti tra le strutture ospedaliere e a garantire una risposta integrata del sistema sanitario lombardo. “Insieme alla gestione dinamica dei posti letto e al monitoraggio costante dei Pronto soccorso – conclude l’assessore – queste misure ci permetteranno di intervenire tempestivamente dove sarà necessario, migliorando la presa in carico dei cittadini e preservando l’efficienza della rete dell’emergenza-urgenza durante tutto il periodo estivo”.