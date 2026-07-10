Caldo. Regione Lombardia potenzia l’assistenza sanitaria: pronti i Cold Spot e il piano anti-affollamento

La Direzione generale Welfare attiva nuove misure per affrontare le ondate di calore, rafforzando l’assistenza territoriale e il monitoraggio dei Pronto soccorso
Bertolaso: “Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali”. Previsti più posti letto e ricoveri di sollievo nelle Rsa per le persone fragili
LECCO – Regione Lombardia rafforza il piano sanitario per affrontare le ondate di calore estive, puntando sul potenziamento dell’assistenza territoriale e sul monitoraggio costante degli ospedali per prevenire il sovraffollamento dei Pronto soccorso. La Direzione generale Welfare ha infatti trasmesso ad Ats, Asst, Irccs e Areu le indicazioni operative che saranno adottate durante i periodi di maggiore caldo.
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