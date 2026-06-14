Casa della Carità e ANCE Lecco insieme per formare nuovi muratori e favorire l’inserimento lavorativo

L’Area lavoro della Casa della Carità di Lecco partecipa alla selezione dei candidati per i corsi per muratori organizzati da ANCE Lecco e Fondazione Clerici

Previsti percorsi formativi e tirocini per accompagnare persone in difficoltà verso il lavoro

LECCO – L’Area lavoro della Casa della Carità di Lecco è tra le realtà che hanno aderito all’invito a segnalare candidati per i corsi per muratori promossi da ANCE Lecco in collaborazione con la Fondazione Clerici.

Un’iniziativa che si inserisce in un percorso già avviato da tempo dalla Casa della Carità, volto a costruire collaborazioni stabili con associazioni d’impresa e aziende del territorio per favorire l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà o in cerca di occupazione.

Il servizio coinvolge uomini e donne che si rivolgono al Centro di ascolto di via San Nicolò. Qui i volontari dell’Area lavoro analizzano i curricula, valutando esperienze, competenze, formazione, disponibilità e conoscenza della lingua italiana. Nei casi in cui la competenza linguistica risulti insufficiente, i candidati stranieri vengono indirizzati a corsi di italiano.

Sulla base di questo lavoro di orientamento, e grazie alla collaborazione con imprese e associazioni di categoria, vengono individuate le possibili opportunità occupazionali o formative. Le strade possibili sono due: l’inserimento diretto in azienda oppure l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di tre mesi, a costo zero per le imprese perché finanziato dalla Fondazione San Carlo.

Come spiegano i volontari dell’Area lavoro Domenico Calveri e Gianni Todeschini, il tirocinio rappresenta uno strumento fondamentale: “È un momento importante sia per le imprese, che possono valutare competenze e attitudini dei candidati, sia per i ragazzi, che possono comprendere meglio le proprie inclinazioni. È una porta d’ingresso nel mondo del lavoro”.

I settori coinvolti sono diversi: metalmeccanico, tessile, ristorazione, edilizia, servizi di pulizia, falegnameria e servizi alla persona.

Nel caso specifico dei corsi promossi da ANCE Lecco, le candidature sono state valutate anche dal Centro per l’Impiego, per verificarne la compatibilità con i requisiti del programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) di Regione Lombardia. Superata questa fase, i partecipanti sono stati inseriti nei corsi a tempo pieno organizzati presso il Centro Clerici.

L’attività dell’Area lavoro si inserisce inoltre nel progetto “Fondo Diamo Lavoro”, sostenuto dalla rete dei Centri di ascolto della Caritas, da esperti del settore e dalle associazioni d’impresa. Il Fondo è stato istituito dalla Diocesi di Milano come evoluzione di un percorso avviato nel 2009 dal cardinale Dionigi Tettamanzi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica.

Dal mese di maggio 2025 a oggi, il Centro di ascolto della Casa della Carità ha avviato 90 persone ai colloqui di lavoro (70 uomini e 68 stranieri, con età comprese tra under 25 e over 50). Parte di questi percorsi ha già portato a un’occupazione, mentre altri candidati sono stati indirizzati a corsi di formazione o di lingua italiana.

Sono inoltre 12 i tirocini attivati: sei ancora in corso, due conclusi con assunzione, uno interrotto per un’altra opportunità lavorativa, uno rifiutato dal candidato e due non sfociati in assunzione da parte delle aziende.

Un lavoro continuo di accompagnamento che punta a trasformare fragilità sociali in percorsi concreti di autonomia e inserimento nel mondo del lavoro.