Centro sportivo Al Bione, cambiano gli orari di apertura per l’estate

Dal 6 luglio al 7 agosto e dal 24 al 30 agosto la struttura seguirà un calendario estivo
Chiusura dall’8 al 23 agosto
LECCO – Nuovi orari estivi per il Centro sportivo comunale Al Bione di Lecco. Il Comune ha comunicato le modifiche al calendario di apertura della struttura, che saranno in vigore dal 6 luglio al 7 agosto e dal 24 al 30 agosto.
Nel dettaglio, il centro sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle 7 alle 21.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 21.30, il sabato dalle 8 alle 18 e la domenica dalle 8.30 alle 14.
Gli impianti resteranno invece chiusi da sabato 8 a domenica 23 agosto compresi, in occasione della pausa estiva.
A partire da lunedì 31 agosto riprenderanno gli ordinari orari di apertura del centro sportivo.
Il provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza sindacale, mentre ulteriori informazioni sono disponibili attraverso il gestore della struttura, Sport Plus SSD.
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