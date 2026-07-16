Cineforum di Lecco, un altro sold out per “Ma che film la vita!”

La proiezione di “Una battaglia dopo l’altra”, trasferita al Cinema Nuovo Aquilone per il maltempo, ha fatto registrare il tutto esaurito

Il cineforum proseguirà il 24 luglio con “Norimberga” e il 29 luglio con “Il mago del Cremlino”

LECCO – Il cineforum “Ma che film la vita!” mette a segno un altro sold out. Il quarto appuntamento della rassegna, con la proiezione di “Una battaglia dopo l’altra”, ha fatto registrare il tutto esaurito ieri, mercoledì 15 luglio, nonostante il trasferimento al Cinema Nuovo Aquilone resosi necessario a causa del maltempo.

Le condizioni meteo hanno infatti costretto gli organizzatori a spostare la proiezione al chiuso, riducendo di fatto il numero dei posti disponibili. Molti spettatori sono rimasti a casa, mentre altri hanno trovato il botteghino chiuso.

Prima della proiezione, dopo il saluto di Marco Magistretti per Confcommercio Lecco, il prevosto di Lecco monsignor Bortolo Uberti e il critico cinematografico Gian Luca Pisacane hanno introdotto il film, illustrandone alcune chiavi di lettura. Lo stesso Pisacane ha ribadito che “Una battaglia dopo l’altra” è “il migliore degli Anni Duemila”.

La rassegna è organizzata da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con Comunità Pastorale Madonna del Rosario, Acinque, Editoria Grafica Colombo, Ltm e Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lecco.

Il cineforum proseguirà con gli ultimi due appuntamenti dell’edizione 2026: venerdì 24 luglio sarà proiettato “Norimberga”, mentre mercoledì 29 luglio sarà la volta de “Il mago del Cremlino”. Le proiezioni inizieranno alle 21.30 circa, in base alle condizioni di luce, all’Oratorio San Luigi, con ingresso dal Cinema Nuovo Aquilone di via Parini. I biglietti, al costo di 5 euro per “Norimberga” e 3,50 euro per “Il mago del Cremlino”, sono acquistabili alla biglietteria del Cinema Nuovo Aquilone oppure online in prevendita sul sito www.aquilonelecco.it, con un supplemento di 1 euro. In caso di pioggia, le proiezioni saranno trasferite al Cinema Nuovo Aquilone di via Parini 16.