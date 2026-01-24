Clownterapia, al via a Lecco il 34° corso dell’Associazione Veronica Sacchi

Formazione all’ospedale Manzoni: candidature aperte per diventare volontari “col naso rosso”

Il percorso, patrocinato dal Comune di Lecco, partirà a marzo e celebra i 25 anni di attività dell’associazione

LECCO – Prenderà il via a Lecco il 34° Corso di Formazione in Clownterapia promosso dall’Associazione Veronica Sacchi ODV (AVS), realtà attiva da venticinque anni nel volontariato socio-sanitario e impegnata nel portare la cosiddetta “terapia del sollievo” in ospedali, RSA e contesti di fragilità. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Lecco, apre ufficialmente le candidature per nuovi volontari.

Il corso si svolgerà presso l’aula dell’ASST – Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e rappresenta un percorso formativo strutturato rivolto a chi desidera diventare Volontario col Naso Rosso, unendo impegno, relazione e presenza autentica nei luoghi della cura. Come sottolineato dall’associazione, non si tratta soltanto di una formazione tecnica, ma di un’esperienza personale orientata allo sviluppo dell’ascolto, della relazione e del gioco come strumenti di incontro e supporto.

Il programma prevede un lavoro specifico su ascolto e presenza, relazione con l’altro e figura del clown, intesa come mezzo per riscoprire il valore terapeutico della risata e della leggerezza, anche nei contesti più delicati. Le giornate di formazione si terranno nei fine settimana di marzo: 7-8, 14-15, 21-22 e 28-29, con orario sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Il corso è rivolto a ragazzi e adulti tra i 16 e i 40 anni, descritti dall’associazione come “giovani sognatori e persone concrete”, motivati a intraprendere un percorso di volontariato strutturato e continuativo. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 febbraio e le candidature potranno essere inviate via email.

L’avvio del nuovo corso assume un significato particolare perché si inserisce nell’anno del 25° anniversario di attività dell’Associazione Veronica Sacchi ODV, che da un quarto di secolo opera sul territorio portando sorrisi, gioco e umanità accanto a persone che vivono situazioni di sofferenza. Un impegno che, come evidenziato dall’associazione, punta anche a promuovere una cultura del volontariato e dell’empatia all’interno della comunità lecchese.