“Come i Giochi Invernali creano opportunità per imprese e territori”, incontro con Federmanager

Un incontro al Campus di Lecco esplorerà l’impatto strategico dei Giochi Olimpici e Paralimpici sul business e sull’innovazione

LECCO – Il Campus di Lecco del politecnico di Milano ospiterà un incontro dedicato a esplorare le opportunità generate dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’appuntamento, dal titolo “Milano Cortina 2026: grandi eventi, grandi opportunità”, è promosso da Federmanager Lecco e si terrà giovedì 16 ottobre dalle 18:30 alle 19:45 presso l’Aula Magna, con inizio accrediti alle 18:00.

L’iniziativa si propone di approfondire come l’evento sportivo più atteso dell’anno possa diventare un vero motore di sviluppo per imprese e territori, attraverso la managerialità strategica e la leadership.

Tra i relatori Pier Francesco Caria, Sales Director della Fondazione Milano Cortina 2026, Claudio De Masi, Chief Sales Officer Key Account di Randstad Italia, e Giacomo Sintini, Client Skilling Manager & Regional Sales Manager di Randstad Enterprise. A coordinare il dibattito sarà Simone Chiappa, Presidente di Federmanager Lecco.

“Il vero successo di un evento globale non si misura solamente in medaglie, ma anche nell’impatto duraturo su business e territori”, spiegano gli organizzatori. Durante l’incontro saranno analizzate le leve della leadership, della visione strategica e della gestione integrata come strumenti fondamentali per la crescita di ogni organizzazione.

Al termine del workshop è previsto un aperitivo di salute e networking.