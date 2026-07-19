Confindustria Lecco e Sondrio, assegnate le deleghe ai vicepresidenti del Gruppo Giovani

Luca Agostoni, Roberto Riva e Federica Vairetti rappresenteranno il gruppo a livello nazionale, mentre Stefano Fumagalli sarà il referente regionale

L’incontro, ospitato da Industria Metallurgica Odobez a Pasturo, è proseguito con un confronto con i Giovani Imprenditori di Como in vista dell’assemblea di Varenna

LECCO – Prima riunione dopo il recente rinnovo delle cariche per il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, che si è riunito nella sede di Industria Metallurgica Odobez a Pasturo, in un incontro allargato a tutti i soci del Gruppo, per assegnare le deleghe ai vicepresidenti.

Luca Agostoni, Roberto Riva e Federica Vairetti rappresenteranno il Gruppo nel movimento nazionale dei Giovani Imprenditori, mentre Stefano Fumagalli, Past President, sarà il referente in ambito regionale. Agostoni entrerà inoltre a far parte del Consiglio Generale di Confindustria Lecco e Sondrio insieme al presidente Alessandro Goretti.

La riunione è stata anche l’occasione per conoscere da vicino la realtà di Industria Metallurgica Odobez, azienda fondata a Lecco nel 1840 e oggi attiva a Pasturo. Dopo la visita allo stabilimento, Lorenzo Odobez, Technical Sales Engineer e rappresentante della settima generazione della famiglia, ha ripercorso la storia dell’impresa, illustrando anche i progetti di sviluppo del plant destinati a sostenerne la crescita. Oggi la società è una realtà specializzata nella forgiatura, in costante evoluzione grazie anche agli importanti investimenti realizzati, ed è in grado di produrre componenti che spaziano da 5 grammi fino a 30 tonnellate.

“Visitare una realtà ultracentenaria significa confrontarsi con un esempio di impresa che ha saputo crescere e innovare nel tempo, contribuendo allo sviluppo del territorio”, ha commentato Alessandro Goretti, che ha ringraziato anche i colleghi chiamati ad assumere i nuovi incarichi, definiti “di responsabilità” per garantire una rappresentanza qualificata del Gruppo ai tavoli di confronto territoriali, regionali e nazionali.

La giornata si è conclusa con un incontro tra i Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio e quelli di Confindustria Como, insieme ai rispettivi presidenti Alessandro Goretti e Mauro Baietti, per un momento di networking e un confronto sull’organizzazione della prossima Assemblea Annuale del Gruppo di Lecco e Sondrio, organizzata in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Como e in programma, come da tradizione, a Varenna.