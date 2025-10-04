Congresso provinciale Uneba, indicate le nuove sfide per il mondo dell’assistenza

Bilancio “più che positivo” per il triennio appena concluso

Rinnovato il Consiglio provinciale, presieduto da Virginio Brivio

LECCO – Il Congresso provinciale di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) ha segnato un momento importante per il mondo dell’assistenza alle persone fragili. L’associazione, che nel territorio lecchese riunisce circa quaranta realtà con tremila ospiti e altrettanti dipendenti, ha tracciato un bilancio del triennio appena concluso e ha rinnovato gli organi direttivi, confermando Virginio Brivio alla presidenza.

Brivio ha definito “più che positivo” il percorso compiuto, nonostante le difficoltà affrontate: dalla pandemia alle conseguenze della guerra in Ucraina, con rincari energetici e inflazione. “Sono stati tre anni complicati per il nostro mondo – ha sottolineato – Tre anni durante i quali ci siamo trovati, come enti e realtà che operano nell’ambito dell’assistenza e della cura ai più deboli, una situazione ricca di aspetti problematici. Una situazione che ha visto tutti noi impegnati in prima linea, potendo contare su una grande unità di intenti ma anche sul contributo di dedizione, impegno e responsabilità di tutti i nostri collaboratori, a cui va certamente il nostro ringraziamento.”

Brivio ha sottolineato le principali novità del contesto attuale. Tra queste, il ruolo del PNRR, che con le missioni 5 e 6 ha favorito lo sviluppo delle cure domiciliari e l’efficientamento energetico e strutturale degli edifici. A queste si aggiungono importanti riforme normative, come la legge regionale sanitaria e il nuovo piano socio-sanitario integrato, oltre al Decreto Ministeriale 77 e alla riforma della non autosufficienza, le nuove linee guida sull’invecchiamento attivo e le norme sulla disabilità. In questo scenario si inserisce anche il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale.

Tra le iniziative più significative, la partecipazione di quattro rappresentanti alle Commissioni regionali su anziani, lavoro e PNRR, e l’adesione alla CER, segnale di crescente attenzione alla sostenibilità. Brivio ha evidenziato anche la rinascita del coordinamento delle figure sanitarie dell’area anziani e l’attivazione, nel 2024, del tavolo salute ASST/UNEBA. Tra i progetti di rilievo spicca “RSA, dove le generazioni si incontrano”, che favorisce il dialogo intergenerazionale, considerato fondamentale nel mondo della cura.

Ma l’impegno di UNEBA non si è fermato qui. “Voglio ricordare la nostra partecipazione al tavolo anziani promosso nel dicembre 2023 dal Distretto di Lecco e, nel 2024, all’elaborazione dei piani di zona dei Comuni associati e del PPT dell’ASST”, ha ricordato Brivio. “Inoltre, abbiamo elaborato un documento congiunto con Confcooperative nel dicembre 2024 quale contributo all’ASST per elaborazione PPT, abbiamo preso parte ai tavoli di ambito e distretto sull’invecchiamento attivo e avviato i primi contatti con Univerlecco e la Fondazione Cluster TAV. Infine, mi piace ricordare la nostra adesione alla Carta dei valori e ad una serie di eventi annuali del coordinamento dei gruppi sulla Dottrina sociale cattolica promossi da UCID e il coordinamento e la partecipazione al Giubileo del lavoro nel maggio scorso alla Madonna del Bosco”.

Guardando al futuro, il presidente ha indicato le nuove linee di lavoro: “Consolidare la presenza e l’attrattività della nostra associazione, lavorando sul senso di appartenenza dei soci anche attraverso l’offerta di servizi concreti, trovando un giusto equilibrio tra l’attività di supporto ai soci e il lavoro di rete. Abbiamo davanti a noi la sfida dell’utilizzo delle tecnologie, che possono davvero rappresentare uno strumento abilitatore di nuove efficienze e nuove opportunità di sviluppo. Proseguiremo inoltre nel rapporto sinergico con altri soggetti del terzo settore, a cominciare da Confcooperative. Sul fronte organizzativo sarà importante individuare all’interno del nuovo consiglio dei referenti per ognuno degli ambiti territoriali (Bellano, Lecco, Merate) e, oltre a confermare l’attività del tavolo salute, attivare anche un nuovo tavolo di lavoro su disabilità/psichiatria.”

Al Congresso hanno preso parte anche il vicario episcopale mons. Gianni Cesena, il direttore generale dell’ASST Marco Trivelli, il direttore programmazione di ATS Brianza Fabio Muscionico e il presidente del Consiglio di rappresentanza dei sindaci Emanuele Manzoni. É stato rinnovato il Consiglio provinciale, di cui fanno parte Rosaria Bonacina (RSA Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi – Lecco), Giovanni Fumagalli (RSA Brambilla e Nava – Civate), Francesca Biffi (RSA Azienda Speciale Comune di Monticello – Monticello Brianza), Elena Gattinoni (Casa di Riposo – Mandello Lario), Claudio Butti (Casa del Cieco – Civate), Luca Rossi (Casa di Riposo La Madonnina Bellano-Vendrogno), Lorenzo Guzzetti (Casa dei Ragazzi IAMA – Olgiate Molgora) e Matteo Sozzi (CODIC Casa Maria Delle Grazie – Nibionno). Presidente è stato riconfermato Virginio Brivio (Sacra Famiglia – Lecco).

Quali Delegati al Consiglio Regionale UNEBA sono stati eletti: Rosaria Bonacina (RSA Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi – Lecco), Giovanni Fumagalli (RSA Brambilla e Nava – Civate) e Francesca Biffi (RSA Azienda Speciale Comune di Monticello – Monticello Brianza). Infine, quali Delegati all’Assemblea Nazionale sono stati eletti Virginio Brivio (Sacra Famiglia – Lecco) e Maurizio Crippa (RSA Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi – Lecco).