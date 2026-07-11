Contratto dei bancari. A Lecco concluso il confronto con mille lavoratori

Come da tradizione, gli incontri si sono svolti nelle piazze di Lecco e Merate.

“Crediamo che il rinnovo del contratto sia sempre un momento particolare e delicato – spiega Roberto Fumagalli, dirigente sindacale FABI per Banca Intesa – e che come FABI, essendo il principale sindacato in provincia, con ben oltre la metà dei dipendenti nostri iscritti, abbiamo il dovere di portare anche le peculiarità del nostro territorio, in continua trasformazione, per l’effetto delle continue fusioni, operazioni straordinarie e conseguenti chiusure di sportelli. Trasformazioni che inevitabilmente ricadono anche sui lavoratori che rappresentiamo”.

Tra i temi centrali della piattaforma c’è anche l’intelligenza artificiale. “Questa piattaforma – prosegue Costanza Rosati, dirigente sindacale FABI per UniCredit – non si limita, come potrebbe trasparire leggendo i giornali, ad una mera rivendicazione salariale a protezione dell’inflazione, ma bensì vuole che il fenomeno dell’intelligenza artificiale non sia un pretesto per ridurre i costi, ma che sia l’occasione per creare valore per tutti i dipendenti, per i clienti e non solo per gli azionisti. Questo concetto, ben inserito in questa proposta di contratto collettivo potrebbe fare da apripista per tutto il mondo del lavoro e anticipare le problematiche che potrebbero derivare da uno strumento così forte come l’intelligenza artificiale”.

Nel corso delle assemblee si è parlato anche di politiche e pressioni commerciali. “Un tema molto importante – conclude Fabio Benotti, dirigente sindacale FABI per Deutsche Bank – e che sta molto a cuore alla Fabi, che ha addirittura promosso un’audizione in Parlamento proprio su questo tema. Una corretta, condivisa e sana gestione delle politiche commerciali e l’eliminazione delle pressioni non solo porterebbero benefici alla vita lavorativa dei dipendenti bancari, riducendo le malattie da stress e burnout, purtroppo molto diffuse e in crescita tra gli impiegati bancari, ma porterebbe notevoli vantaggi anche ai clienti e ai risparmiatori, facendo ritornare la fiducia verso il nostro settore, irrinunciabile nell’economia del nostro Paese come della nostra provincia”.