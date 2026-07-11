Contratto dei bancari. A Lecco concluso il confronto con mille lavoratori

La proposta di rinnovo del CCNL sarà presentata il 16 luglio all’ABI dalle organizzazioni sindacali del settore dopo il confronto con i lavoratori
Tra i temi al centro della piattaforma il ruolo dell’intelligenza artificiale, le trasformazioni del settore bancario e le pressioni commerciali
LECCO – Si sono concluse mercoledì 8 luglio le assemblee sindacali dedicate ai circa mille lavoratori bancari della provincia di Lecco, chiamati a presentare e votare la proposta di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Il documento sarà presentato unitariamente dalla FABI, insieme alle altre organizzazioni sindacali, all’ABI il prossimo 16 luglio.
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