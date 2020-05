Coronavirus e controlli: 17 multe nel primo sabato della fase 2 dell’emergenza

I controlli delle forze dell’ordine continuano

17 persone multate su 839 controlli

LECCO – Nel Lecchese, ieri, nel primo sabato di fase 2 dell’emergenza coronavirus, sono scattate 17 multe.

Continua in tutta la provincia il lavoro delle forze di polizia, per garantire il rispetto delle misure adottate per arginare la diffusione del virus respiratorio: sono 839 le persone controllate ieri in tutta la provincia.

Stando ai dati raccolti e pubblicati dalla Prefettura non sarebbero state riscontrate irregolarità, invece, fra le 164 attività o imprese commerciali controllate.