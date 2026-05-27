Da Como a Lecco lungo il Triangolo Lariano: torna la Carovana del Viandante tra sport, inclusione e comunità

Dopo l’esperienza dello scorso anno sul Sentiero del Viandante, l’edizione 2026 porterà i partecipanti lungo un percorso di circa 70 chilometri da Como a Lecco attraverso Strada Regia, Greenway e sentiero del Vento Tivano, passando da Bellagio, Valbrona e Valmadrera. La partenza è fissata per domenica 14 giugno da Lecco, mentre l’arrivo in Piazza Cermenati è previsto per sabato 20 giugno.

Ad affrontare il cammino saranno 27 atleti con disabilità intellettive, dalla sindrome di Down alle forme dello spettro autistico, affiancati da accompagnatori e da tre medici. I partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 63 anni, provengono da diverse province lombarde e molti avevano già preso parte all’edizione dello scorso anno.

Durante la presentazione, alla presenza di numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione, è stato più volte sottolineato il valore comunitario dell’iniziativa. “Esperienze come questa hanno valore perché insegnano a stare insieme e a supportarsi reciprocamente. Dobbiamo imparare a rallentare e a rispettare il tempo della comunità, non soltanto quello individuale” ha evidenziato Mario Tavola, consigliere di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Al centro degli interventi anche il tema dell’inclusione attraverso lo sport e la condivisione. Ettore Fumagalli, presidente di Oltretutto’97, ha parlato di un’esperienza capace di creare “amicizie e legami inaspettati”, sottolineando come “l’integrazione si sia realizzata oltre alle parole”. Per il sindaco di Mandello del Lario Riccardo Fasoli, la Carovana rappresenta invece un’esperienza significativa anche per gli accompagnatori, perché “spesso è più ciò che si riceve rispetto a ciò che si dà”.

Sulla stessa linea il sindaco di Valbrona Luca Ghezzi, che ha definito la Carovana un esempio concreto di inclusione: “I sentieri non sono solo percorsi fisici, ma possono diventare luoghi di incontro, crescita e partecipazione”.

A raccontare il significato più profondo del progetto è stata anche Franca Lafranconi, responsabile della sezione Arcobaleno della Polisportiva Mandello. “Durante la scorsa edizione si è creato un legame fortissimo tra i partecipanti, quello che noi chiamiamo ‘clima Carovana’: la sensazione di conoscersi da tempo, come una grande famiglia pronta ad accogliere i nuovi arrivati”.

Anche il presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Alberto Bonaiti ha sottolineato il valore relazionale dell’iniziativa, definendola un percorso capace di creare “trame di vitale relazionalità tra persone e luoghi”, mentre il sottosegretario regionale allo Sport Federica Picchi ha definito la Carovana “un modello di accoglienza, gioco di squadra e superamento delle barriere”.

Durante il percorso verranno realizzate riprese audio e video dal videomaker Alberto Locatelli, che realizzerà un docufilm dedicato all’esperienza e al racconto della quotidianità condivisa dai partecipanti.

Il programma prevede il passaggio da Como, Brunate, Torno, Nesso, Bellagio, Civenna, Valbrona e Valmadrera, con momenti dedicati anche alla scoperta del territorio, tra battelli sul lago, la funicolare Como-Brunate, il museo della bicicletta al Ghisallo e una notte al rifugio Sev.

L’iniziativa è sostenuta da numerose realtà del territorio, associazioni, Pro Loco, gruppi di volontariato, Protezione Civile e sponsor che contribuiranno all’organizzazione delle tappe e dell’accoglienza lungo il percorso.

La Carovana sarà inoltre aperta a chiunque vorrà unirsi anche solo per una parte del cammino. “Per noi l’inclusione non è un obiettivo da raggiungere, ma il modo naturale di camminare insieme, ognuno con il proprio passo all’interno del gruppo”, ricordano gli organizzatori.