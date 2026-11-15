Da Livigno a Lecco per i bambini prematuri: la StaffetTIN arriva all’ospedale Manzoni

La staffetta solidale ha raggiunto l’ospedale Manzoni alle 16 di oggi, dopo due giorni di percorso

L’iniziativa dell’associazione TINnamoreraidime ha unito sensibilizzazione e raccolta fondi per la ristrutturazione della Terapia Intensiva Neonatale

LECCO – “Non c’è piede tanto piccolo da non lasciare un’impronta su questa terra”. È il motto dell’associazione TINnamoreraidime, che ha accompagnato l’arrivo all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco di “StaffetTIN”, la staffetta solidale partita da Livigno per sensibilizzare sul tema della prematurità e sostenere il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN).

La staffetta ha raggiunto l’ospedale oggi, domenica 15 novembre, intorno alle 16, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata mondiale della prematurità. Il percorso, sviluppato tra il 14 e il 15 novembre, ha unito simbolicamente le diverse tappe attraverso un piccolo calzino, al quale è stato affidato il respiro dei bambini nati prematuramente. L’iniziativa è stata accompagnata da una raccolta fondi destinata alla ristrutturazione del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Manzoni.

A raccontare la nascita del progetto è stato Stefano Savarino, collaboratore dell’associazione: “Cinque settimane fa l’infermiera Marina mi ha chiesto di aiutarla a realizzare un sogno: creare un evento speciale per questa giornata. In cinque settimane, con l’aiuto di tanti genitori dell’associazione, siamo riusciti a organizzare una staffetta”.

Savarino ha ringraziato quanti hanno contribuito all’iniziativa, in particolare la Croce Rossa e gli elicotteristi impegnati nel trasporto dei bambini tra gli ospedali, ricordando il valore del lavoro svolto dal personale sanitario. “Un ricovero in ospedale non è mai facile e porta con sé molte domande. Quando riguarda un bambino appena nato, questi pensieri diventano ancora più forti. La fortuna di chi passa di qui è poter contare su professionalità di altissimo livello, capacità, amore e passione encomiabili”.

“Ogni genitore della TIN spesso ha voglia di restituire ciò che ha ricevuto. È per questo che siamo qui: una giornata in nome dei bambini e del loro respiro alla vita, quel primo respiro che in qualche caso è più difficile che per gli altri”, ha aggiunto.

Il pomeriggio è proseguito con “Il respiro che unisce”, una lettura dedicata al viaggio simbolico compiuto dalla staffetta, da Livigno attraverso Sondrio fino a Lecco, seguita da un esercizio di respirazione guidata per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che possono incontrare i neonati prematuri.

“Dietro ogni bambino nato prematuramente c’è un percorso che spesso non conosciamo”, hanno ricordato gli organizzatori. “Ci sono competenze mediche straordinarie, macchinari, cure e attenzioni continue. Ma ci sono anche genitori che vivono giorni sospesi, che necessitano di accompagnamento e ascolto. Tutte queste storie meritano attenzione e oggi vogliamo ricordare quanto sia importante sostenere chi ogni giorno si prende cura di questi bambini e delle loro famiglie”.

A prendere la parola anche Chiara, presidente dell’associazione TINnamoreraidime, che ha ripercorso i cinque anni di attività del sodalizio, nato il 17 novembre di cinque anni fa per sostenere il reparto, i piccoli pazienti e le loro famiglie.

“Oggi, guardandomi indietro, provo gratitudine per il percorso costruito insieme. Sono stati cinque anni di traguardi raggiunti e di crescita: abbiamo saputo trasformare la generosità delle persone in aiuti concreti per il reparto”, ha raccontato. “Il nostro impegno non si è fermato al reparto. Abbiamo cercato di essere vicini alle famiglie, accompagnandole nei periodi difficili e cercando di essere presenti anche dopo le dimissioni”.

La presidente ha quindi ringraziato volontari, associazioni e sostenitori: “Ad ogni tappa di questa staffetta il respiro si è accresciuto fino al traguardo appena tagliato. Il respiro ha ancora bisogno di essere custodito. L’augurio è che l’associazione continui a crescere mantenendo vivi lo spirito e i valori che la caratterizzano”.

A dare voce all’esperienza dei piccoli pazienti è stata Cristina, nata prematuramente alla ventiseiesima settimana e rimasta ricoverata per mesi. “Sono stata una bambina TIN. La mia testa non può ricordare tutto, ma il mio corpo sì. Noi bambini TIN abbiamo una tenacia pazzesca”, ha raccontato.

Un ricordo personale, rivolto soprattutto alla madre scomparsa: “Se oggi posso correre, gioire e guardare al futuro con il sorriso, è anche perché lei mi ha donato la vita e la TIN ha custodito quel dono, permettendoci di esserci”. Cristina ha dedicato un pensiero anche a tutte le mamme venute a mancare troppo presto.

Tra gli interventi anche quello del dottor Roberto Bellù, direttore del Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile dell’ASST di Lecco, che ha richiamato il significato della giornata: “La prima attività su cui dobbiamo lavorare è celebrare la vita, ricordando anche le conseguenze che possono verificarsi. Giornate come questa sono momenti di festeggiamento e gioia, ma devono anche spronarci a restare consapevoli: a volte abbiamo a che fare con cose più grandi di noi, non solo per i pazienti, ma anche per i medici e gli operatori sanitari”.

Bellù ha infine ricordato l’impegno necessario per organizzare l’iniziativa: “Siamo stati un po’ matti nel pensare di riuscire a organizzare questa staffetta, per questo è una gioia vedere che è stato possibile”.

Il programma ha previsto infine la consegna del testimone al reparto di Terapia Intensiva Neonatale, al primo piano dell’ospedale, seguita da una merenda e dai saluti nella sala giochi esterna alla TIN. A chiudere il momento di festeggiamento, le parole degli organizzatori: “Oggi questo calzino conclude il suo viaggio, ma l’impegno non deve fermarsi qui. Anche un piccolo gesto può diventare parte di qualcosa di grande”.